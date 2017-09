Ameriški športniki odločeni: 'Želimo nastopiti na OI v Pjončangu'

V zadnjem času se zaradi zaostrenih političnih odnosov med ZDA in Severno Korejo pojavljajo številna vprašanja o varnosti na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Mnoge reprezentance so izrazile možnost, da ostanejo doma, a ameriški športniki so prepričani, da bodo igre varne, zato o odpovedi ne razmišljajo.

"Ameriški športniki bodo v Pjongčangu zagotovo tekmovali," je dejal izvršni direktor Ameriškega olimpijskega komiteja Scott Blackmun (USOC) in nadaljeval: "Igre v Pyeongchangu ne bodo nič drugačne od prejšnjih. Stalno smo na vezi z našim političnim vrhom, ne obeta se nič drastičnega. Sicer pa varnost ni vprašanje za nas, to je vprašanje Mednarodnega olimpijskega komiteja in vlad."

Za olimpijska odličja v Pjongčangu se bodo borili tudi ameriški reprezentanti. (Foto: Instagram)

Prvi človek komiteja sicer pričakuje vprašanja posameznikov, mogoče tudi kakšno posamično odpoved, toda prepričan je, da bodo ZDA med 9. in 25. februarjem imele svojo reprezentanco na Zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu: "Spor se sicer lahko zaostri. A mi bomo to zvedeli med prvimi, športnike zagotovo ne bomo poslali nekam, kjer ne bodo varni. A zaenkrat opozoril ni. Zato sem prepričan, da bomo potovali na OI."

Da bo tako, je prepričan tudi zvezdnik alpskega smučanja Ted Ligety. "Napetosti med ZDA in Severno Korejo niso nič novega, vlečejo se desetletja, a varnost športnikov zaradi tega nikoli ni bila ogrožena. Če bi se kaj zgodilo, bi bilo mnogo hujše, kot če bomo mi v Južni Koreji. Milijone ljudi bi izgubilo življenje. Toda prepričan sem, da se to ne bo zgodilo," meni dvakratni olimpijski prvak, ki v Pjongčang namerava peljati tudi ženo in trimesečnega otroka.

"Naša skrb morajo biti rezultati, sama razmišljam le, kako se za igre kvalificirati. O drugi stvareh pa naj razmišljajo drugi. Zaenkrat nimam nobene skrbi glede varnosti v Pjongčangu, to vprašanje športnikom ne sme zmanjševati zbranosti in osredotočenosti na rezultate," razmišlja smučarska skakalka Sarah Hendrickson.