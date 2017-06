Ana Velenšek tretja ob vrnitvi na tatami

Anamari Klementina Velenšek (Foto: AP)

Anamari Klementina Velenšek je izgubila uvodno borbo proti Brazilki Rochelle Nunes, nato pa premagala Američanko Mackenzie Williams in v borbi za bron še eno Američanko Nino Cutro-Kelly ter se tako veselila prvega uspeha v supertežki kategoriji. Ker Velenškova v tej kategoriji še ni nastopala, nima točk na lestvici IJF, s čimer bo na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti nepostavljena borka in tako nevarna tudi za favoritinje te kategorije. Zmagala je Hrvatica Ivana Šutalo.

Skupni izkupiček slovenske izbrane vrste v Mehiki je tretje mesto Velenškove in tri peta mesta Anje Štangar med borkami do 52 kg, Andraža Jereba v kategoriji do 66 kg in Andreje Leški v kategoriji do 63 kg. V Cancunu se je za točke svetovnega pokala borilo 186 borcev in bork iz 36 držav.