Andre Agassi o sodelovanju z Đokovićem: Vse je v samozaupanju, ko mu to uspe, me ne potrebuje

Novak Đoković in Andre Agassi: zgodba o uspehu? (Foto: AP)

Tudi drugi dvoboj Wimbledona v vlogi trenerja Novaka Đokovića se je za Andreja Agassija končal z zmago. Srbski teniški igralec je v tretji krog turnirja za veliki slam v All England Lawn Tennis and Croquet Clubu napredoval še devetič zapored in ugnal češkega nasprotnika Adam Pavlaseka s 6:2, 6:2 in 6:1. Đokovića, ki je v precejšnji krizi rezultatov nedavno končal sodelovanje z Borisom Beckerjem, sta z roba igrišča proti Pavlaseku spremljala tako Agassi kot Mario Ančić, ki sestavlja zvezdniški trenerski dvojec v taboru nekdanje številke ena svetovnega tenisa. Osemkratni osvajalec največjih naslovov Agassi je v pogovoru za SNTV priznal, da ni pričakoval, da bo kdaj sodeloval s tako eminentnim igralcem. "Ne. Seveda, da ne. Nikoli nisem pričakoval tega. To ni najboljši trenutek v mojem življenju. Zaradi tega, ker imata moja otroka 15 in 13 let. A poletje je pestro in vsi smo nekako malce narazen. Na mojem krožniku je veliko odgovornosti. A res čutim, da je ostati povezan s to igro pomembno. Pomagati fantu, ki mi je še posebej ljub. Mislim, da bo to zelo pomagalo igri. Mislim, da je to zmaga za vse," je prepričan dolgoletni partner še ene teniške šampionke Steffi Graf.

"Poklical me je. Začelo se je z veliko pogovori o veliko rečeh, ki jih je čutil in šel skozi njih. Nato je to vodilo do še več tenisa. Nato pa je to vodilo do tega, da sva preživela nekaj časa skupaj. Nato pa je to vodilo do velike mere zaupanja," se je prvih stikov s 30-letnim Beograjčanom spomnila 17 let starejša legenda, ki prihaja iz ameriškega mesta greha ‒ Las Vegasa. Po mnenju Agassija v tenisu vse izvira iz samozavesti pri izvajanju teniških prvin, Đoković pa naj bi kmalu dokazal, da je to dovolj sposoben storiti tudi brez dodatne pomoči. "Če gre za tehnične ali psihične težave? Ne gre le za tega fanta. Tenis se vrti okoli tega," je dodal Agassi. "Ti fantje so najboljši na svetu in gre le za to, kako ti uspe, da izvajaš reči s prepričanostjo in brez oklevanja, kako imaš prepričanje, da počneš pravo stvar. Zato, da nenadoma ne čutiš, kot da si se tam zunaj izgubil. Morda tega ne opazite kot gledalci. A tako neopazno je. Če le pride tja na igrišče s pravim načrtom za tekmo, s popolnim zaupanjem, zavedajoč se, kaj pričakujemo od njega. Njegovo izvajanje s samozaupanjem nato dramatično naraste. Ko to stori, me ne potrebuje. Ima 30 let, a deluje, kot da bi jih imel 25. Njegovo telo je mlado. V dobrem položaju je."