Angelique Kerber se je vrnila na prvo mesto, Kavčič znova najvišjeuvrščeni Slovenec

Angelique Kerber (Foto: AP)

Zmagovalka Indian Wellsa Rusinja Jelena Vesnina je napredovala na 13. mesto, kar je pri 30. letih njena najvišja uvrstitev v karieri, poraženka v finalu, rojakinja Vesnine, Svetlana Kuznjecova, pa je skočila na sedmo mesto. Od Slovenk je v zadnjem tednu najbolj napredovala mlada Kaja Juvan, ki je ta teden najvišje v karieri - 655. Tamara Zidanšek (142.) in Dalila Jakupović (144.) sta zadržali svoji uvrstitvi, Polona Hercog, ki odšteva tedne do vrnitve v teniške arene, pa je 172.



Lestvica WTA (20. marec):

1. (2) Angelique Kerber (Nem) 7515

2. (1) Serena Williams (ZDA) 7130

3. (3) Karolina Pliškova (Češ) 5640

4. (5) Dominika Cibulkova (Slk) 5160

5. (4) Simona Halep (Rom) 5022

6. (7) Garbine Muguruza (Špa) 4790

7. (8) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4555

8. (6) Agnieszka Radwanska (Pol) 4345

9. (9) Madison Keys (ZDA) 4007

10. (10) Jelina Svitolina (Ukr) 3850

...

142.(140) Tamara Zidanšek (Slo) 412

144.(144) Dalila Jakupović (Slo) 406

172.(167) Polona Hercog (Slo) 326

243.(246) Tadeja Majerič (Slo) 200

504.(502) Manca Pislak (Slo) 58

607.(606) Nastja Kolar (Slo) 38

655.(709) Kaja Juvan (Slo) 32

664.(661) Nina Potočnik (Slo) 31

...



Blaž Kavčič znova najvišjeuvrščeni Slovenec





Blaž Kavčič (Foto: AP)

Ljubljančan Blaž Kavčič je znova najvišjeuvrščeni slovenski igralec na lestvici ATP. Zahvaljujoč dobrim igram v zadnjih mesecih ter trem finalom na turnirjih challenger je prehitel Grega Žemljo, ki je slovenskim igralcem načeloval zadnji dve leti in ki je s 43. mestom iz leta 2013 tudi slovenski rekorder z najvišjo uvrstitvijo. Tridesetletni Kavčič je v izvrstni formi. Prejšnji teden se je uvrstil v finale challengerja na Kitajskem in za malo zgrešil 14. naslov na tovrstnih turnirjih. Vseeno je dobil dovolj točk, da se je zavihtel na 136. mesto, devet mest višje od Žemlje. Kavčič je v 2017 napredoval že za 80 mest, v primerjavi z julijem lani, ko je bil zaradi številnih poškodb izven pogona, pa za več kot 300 mest. V prvi deseterici je po turnirju v Indian Wellsu prišlo do določenih premikov. Zmagovalec, Švicar Roger Federer, je skočil za štiri mesta in je zdaj šesti, na četrto se je povzel Japonec Kei Nishikori, na vrhu pa je Škot Andy Murray povečal naskok pred Srbom Novakom Đokovićem. Ta razlika bo v prihodnjih tednih še narasla, saj Đoković ne bo nastopil na naslednjem turnirju v Miamiju in bo tako ostal brez 1000 točk, ki jih je lani dobil za zmago.



Lestvica ATP (20. marec):

1. (1) Andy Murray (VBr) 12.005

2. (2) Novak Đoković (Srb) 8915

3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5705

4. (5) Kei Nishikori (Jap) 4730

5. (4) Miloš Raonić (Kan) 4480

6. (10) Roger Federer (Švi) 4305

7. (6) Rafael Nadal (Špa) 4145

8. (9) Dominic Thiem (Avs) 3465

9. (7) Marin Čilić (Hrv) 3420

10. (8) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3310

...

136. (147) Blaž Kavčič (Slo) 444

145. (143) Grega Žemlja (Slo) 407

273. (300) Blaž Rola (Slo) 186

789. (794) Tomislav Ternar (Slo) 23

821. (822) Nik Razboršek (Slo) 21

822. (848) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 21

855. (832) Mike Urbanija (Slo) 18

...