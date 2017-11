Anić za 24UR: Celje? To si lahko igralec le želi!

Pred začetkom letošnje sezone ste v Celje prišli, kot velika okrepitev, z izkušnjami iz klubov, kot so Montpellier, Kiel, Gummersbach. Je Celje Pivovarna Laško primerljiv s tem klubi?

Celje Pivovarna Laško je drugačen klub. Presenečen sem bil ob mojem prihodu. Presenečen sem bil nad organiziranostjo, treningi, soigralci. Nad vsem kar rokometaši imamo, da bi napredovali. Zdaj, ko smo gostovali v Kielu so lahko moji soigralci videli, kako je. Trening pred tekmo smo imeli v šolski telovadnici, kjer recimo ni bilo gretja, ni bilo slačilnice ... Pri nas v Celju ima vsak svojo omarico, pridemo na trening, ne nosimo zraven torbe, saj nas vse čaka. Po treningu denimo prepoteno opremo le pustim v slačilnici in imam že naslednji dan sveže oprano. Malenkost, s katero se Kiel kot velikan evropskega rokometa ne more pohvaliti. Poudarjam, to kar sem doživel v Celju, tega nikjer doslej nisem. Niti v Montpellierju niti v Gummersbachu. Vsekakor v Celju lovim novo rokometni zalet, čeprav sem bil že minulo sezono med najbolje ocenjenimi krožnimi napadalci francoskega prvenstva. To mi je uspelo z dobrimi predstavami v manjšem klubu, kjer ni izrazitih zvezdnikov, vsi pa vemo kolikšna je vrednost tega, če bi bil član kakšnega evropskega velikana.

"Vlog raje naredim, ko se nabere nekaj res dobrih posnetkov," pravi eden najaktivnejših na tem področju v celjskem moštvu. (Foto: Celje Pivovarna Laško)

Omenili ste Ligo prvakov. Bi lahko rekli, da je prav to tisto, kar vas je privabilo v Zlatorog?

V rokometu mi je nekaj manjkalo. Ugotovil sem, da je to napetost, ki jo prinaša Liga prvakov in po drugi strani lovorike. Igrati med evropsko elito in to v morda celo najmočnejši skupini tekmovanja je nekaj izjemnega za vsakega igralca. Tudi v ligi SEHA imamo kakovostne obračune, tako, da je potrebno biti na vsakem dvoboju 100 odstoten, da bi ti uspelo zmagati. To nas dela boljše. Letos smo v Ligi prvakov, z našo izjemno mlado zasedbo, smo premagali Kielce in Kiel. Nekdanja zmagovalca tega tekmovanja. To pomeni, da če smo maksimalno pripravljeni in osredotočeni na tekmeca, lahko zmagamo. K temu bomo strmeli tudi v prihodnje in ne vem, zakaj ne bi vaje ponovili.

Zasedba, ki ima povprečno starost nekaj več kot 22 let, je resnično pravi mali fenomen v Evropi. Kako se vi pri 30 letih počutite v moštvu? Kljub temu, da ste v najboljših rokometnih letih, ste kar pravi mali veteran!

Res zanimivo, da sem pri 30 letih že najizkušenejši posameznik v moštvu. Ko sem imel jaz 20 let in igral za THW Kiel, je bilo nekaj nepredstavljivega, da bi tako mlad igralec igral za velikana evropskega rokometa. Morda je bil eden redkih fenomenov Nikola Karabatić, ki je pri 19 letih že blestel na tej ravni. Sicer pa je bila to prava redkost. Danes je drugače, klubi iščejo mlade polivalentne igralce. Ni jih prav veliko, a vesel sem, da so takšni v Celju. Mladi in obetavni. Mi imamo v udarni postavi mlade Branka Vujovića, Danija Dujšebajeva, Jako Malusa in Gala Marguča. 20-letnike, ki imajo izjemno priložnost, da se dokažejo na veliki sceni. Včasih je bila to prava redkost.

Celje trese rokometna mrzlica. Koliko veste o vzdušju v Zlatorogu, ko je pretesen za vse, ki bi želeli na tekmo?

Nekaj so mi soigralci o tem že govorili. Da je izjemno stopiti na parket, ko dvorana 'gori'. Upam, da bom imel priložnost to kmalu začutiti. Morda že v nedeljo, ko prihaja THW Kiel.

Vam je o tem, kaj govoril nesojeni slovenski rokometni reprezentant Aljoša Rezar, s katerim sta si delila slačilnico v Gummersbachu?

Z Aljošo sva ohranila stike tudi, ko nisva več igrala skupaj. Vem, da je zrasel v tem okolju, vem, da je nekoč nosil dres članskega moštva. Vsekakor sem ga poklical, da sem izvedel kam prihajam, povedal mi je, da je Celje izjemen klub, da je Branko Tamše dober trener, da je ekipa takšna, kot si jo lahko igralec samo želi. O vzdušju mi ni govoril, a sem hitro po prihodu v Celje slišal, da zna biti v Zlatorogu precej glasno.

Rokomet je vaše življenje, a zdi se, da vzporedno razvijate še 'drugo kariero'. Ste namreč vloger. Lahko v naslednjih dneh pričakujemo vaš vlog z vsebino zmaga nad Kielom?

Ne, ne. Vlog raje naredim, ko se nabere nekaj res dobrih posnetkov. Ne želim ga narediti samo zato, da bi ga naredil. Končni izdelek mora imeti rep in glavo, mora biti res zanimiv. Vlog bo počakal, zdaj so misli naravnane na Kiel in to je edina stvar o kateri te dni razmišljamo. Od prvega do zadnjega v moštvu.