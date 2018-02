Anonimnež odslej panter na golu: Vseeno, ali je Karabatić ali kdo drug!

V Celje ste pripotovali, kot popolna neznanka na evropski rokometni sceni. Brez pravih evropskih izkušenj in s pridom izkoriščali minute. Ste bili precej nervozni pred dvobojem s sloviti Paris Saint Germainom?

"Resnično je bil potreben čas, da se privadim na novo delovno okolje. Vse je na najvišji evropski ravni, tega v matični Škofji Loki nisem imel priložnosti začutiti, saj ne gre na klub, ki bi redno nastopal v Evropi. Izjemno vesel sem, da sem prišel, da sem dočakal priložnost, da sem dobil prepotrebne minute proti Paris Saint Germainu in jih izkoristil."

Aljaž Pajntnar je v 40 minutah, zaustavil 12 strelov igralcev Paris Saint Germaina. Tudi poizkuse Nikole Karabatića in Uweja Gensheimerja. (Foto: RK Celje Pivovarna Laško

Kako je bilo stopiti na gol proti najbogatejšemu klubu na svetu?

"To so trenutki, za katere se živi. Za vsakega rokometaša so sanje igrati proti PSG. Že na ogrevanju sem začutil energijo, ki jo ustvarijo za nas na igrišču izjemni navijači. Zdaj vem, zakaj so mi ob prihodu v Celje govorili o kotlu Zlatoroga. Vse lepo in prav, a žal mi je, da se jim nismo uspeli oddolžiti s kakšno točko. Močno smo si je želeli, pustili srce na igrišču, ampak zmanjkal nam je tisti kanček športne sreče, da bi ob nižanju njihove prednosti prišli do gola zaostanka, ker verjamem, da bi lahko bilo vse drugače."

Pred tekmo vas je pozdravila tudi svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec. Ste začutili tudi njeno energijo?

"Fenomenalno je začutiti podporo vrhunskih športnikov, kar Ilka vsekakor je. Lepo je bilo videti jo, kako prevzema rumeno majico, tudi sama imam občutek, da je začutila podporo naših navijačev in prepričan sem, da so jo ob prvem obisku Zlatoroga gledalci vzeli za svojo. Kar se tiče energije pa je bil to pravi spektakel. Od trenutka, ko je bil na video zaslonu predstavitveni film, do samega zaključka dvoboja. Tudi aplavz gledalcev na koncu pove, da so dihali in živeli z nami do konca tekme. In z nami verjeli v pozitiven rezultat."

Alpska smučarka Ilka Štuhec je pred tekmo iz rok predsednika Celja Pivovarne Laško Jerneja Smisla, ob bučni podpori gledalcev, prejela spominsko majico celjskega kluba. (Foto: RK Celje Pivovarna Laško

Je bilo, kaj lažje stati na golu od trenutka, ko ste zaustavili prvi projektil Nikole Karabatića?

"Pošteno povedano, ne obremenjujem se s tem, kdo mi strelja v danem trenutku. Zame je pomembno pomagati obrambi, da žoge ne končajo za mojim hrbtom. Je pa lepo se ozreti nazaj in videti, da sem zaustavil poizkuse takšnega zvezdnika, kot je Karabatić. To je nagrada za trdo delo, a po drugi strani obveznost za v prihodnje. Liga prvakov je najvišji nivo, višji od domačega prvenstva in lige SEHA."

Ste od igranja v Celju spremenili tudi prehrambene navade? Zdi se, kot da se razvijate v panterja na golu, izjemno gibljivega vratarja, ki je blizu vsaki žogi.

"Spremenil sem prehrambene navade, podredil prav vse rokometu in želim se razvijati. V Celju imajo vse nastavke zato in upam, da jih bom kar najbolje izkoristil. S kilogrami se ne bi obremenjeval, saj se s trdim delom spreminjajo v mišice. Tudi kondicijski pripravi in v prvi vrsti psihološki, dajem veliko poudarka."

Kako pa so vaši sokrajani v Škofji Loki sprejeli vašo predstavo proti PSG? Sta se morda oglasila Mateja Gaber in Jure Dolenec?

"Ne še, morda pa se bosta. So pa sokrajani in moji največji podporniki poslali kar nekaj sporočil podpore. To godi, a pošteno povedano, o tekmi s PSG sem sanjal, o takšni predstavi tudi, a zdaj jo moram pozabiti. Pred nami je tekma lige SEHA, spopad z Vardarjem, zmagovalcem Lige prvakov, kjer je potrebno dati vse od sebe."