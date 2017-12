VIDEO: Avstralca premagala Kanado, Hopmanov pokal uspešno začel tudi švicarski dvojec Federer-Benčić

Avstralca sta do zmage prišla že po posamičnih dvobojih. Najprej je Daria Gavrilova s 6:1 in 6:4 odpravila Eugenie Bouchard, Thanasi Kokkinakis pa je bil s 6:4, 3:6 in 6:3 boljši od Vašeka Pospišila. Sta bila pa Kanadčana boljša v igri dvojic, ki sta jo dobila s 4:3 (1) in 4:3 (4.).

Roger Federer. (Foto: AP)

Teniški reprezentanci ZDA in Švice sta dobili sobotna uvodna dvoboja neuradnega svetovnega prvenstva mešanih dvojic. Američani so v Perthu proti Rusiji slavili z 2:1, Švica pa proti Japonski s 3:0. Obakrat sta bila dvoboja skupine B odločena že po nastopih posameznikov. V jutranjem obračunu sta ZDA točki priborila CoCo Vandeweghe in Jack Sock, v igri dvojic pa sta Anastazija Pavljučenkova in Karen Hačanov znižala izid. ZDA so Hopmanov pokal osvojile šestkrat, Sock in Vandeweghe pa sta ameriške barve branila tudi lani, se uvrstila v finale, tam pa morala priznati premoč Francozoma.

Podoben je bil razplet popoldan, ko sta Švici zmago zagotovila Roger Federer in Belinda Benčić s posamičnima zmagama, nato pa sta slavila tudi v paru. V ospredju pozornosti je bil seveda 36-letni Federer, ki je Juičija Sugito odpravil brez težav s 6:4 in 6:3 in potrdil, da bo eden od favoritov za zmago na prvem velikem slamu sezone v Melbournu, kjer bo branil lansko zmago.

Letos je ob dejstvu, da se Španec Rafael Nadal, Srb Novak Djokovic, Škot Andy Murray in drugi Švicar Stan Wawrinka še vedno soočajo s sanacijo poškodb, morda celo korak bližje novemu slavju, kot v preteklih letih. V skupini A nastopajo Nemčija, (Alexander Zverev, Angelique Kerber), Belgija (David Goffin, Elise Mertens), Kanada (Pospišil, Bouchard) in gostiteljica Avstralija (Kokkinakis, Gavrilova).

Izidi:

- skupina A:

AVSTRALIJA ‒ KANADA 2:1

Daria Gavrilova (Avs) ‒ Eugenie Bouchard (Kan) 6:1, 6:4;

Thanasi Kokkinakis (Avs) ‒ Vašek Pospišil (Kan) 6:4, 3:6, 6:3;

Bouchard/Pospišil (Kan) ‒ Gavrilova/Kokkinakis (Avs) 4:3 (1), 4:3 (4);

- skupina B:

ZDA ‒ RUSIJA 2:1

CoCo Vandeweghe (ZDA) ‒ Anastazija Pavljučenkova (Rus) 6:3, 6:3;

Jack Sock (ZDA) ‒ Karen Hačanov (Rus) 6:4, 1:6, 6:3;

Pavljučenkova/Hačanov (Rus) ‒ Vandeweghe/Sock (ZDA) 3:4 (3/5), 4:1, 4:2;

ŠVICA ‒ JAPONSKA 3:0

Roger Federer (Švi) - Juiči Sugita (Jap) 6:4, 6:3;

Belinda Benčić (Švi) ‒ Naomi Osaka (Jap) 7:5, 6:3;

Benčić/Federer ‒ Sugita/Osaka (Jap) 4:2, 4:1, 4:3 (1).