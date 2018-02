Azerbajdžan nadigral Francijo za četrtfinale, Šoturma Ukrajincem v zadnji minuti prinesel zmago

Debitantom na EP Francozom ni uspelo nadgraditi predstave s tekme proti evropskim prvakom Špancem, ko so osvojili točko. Azerbajdžan, ki petič nastopa na prvenstvih stare celine (leta 20101 je bil četrti), je na krilih Bolinhe zmagal in si že priigral četrtfinale.

Azerbajdžanci so v prvem polčasu prevladovali v polju, imeli več lepih priložnosti, njihov najnevarnejši mož in tudi strelsko najbolj navdahnjen je bil Bolinha, ki je na tekmi dosegel tri gole. Francozi so poskušali do uspeha priti s podobno taktiko kot proti Špancem, a jim ni uspelo. Ko je ob napaki Francozov ob igri z igralcem več Eduardo zadel v prazno mrežo čez celo igrišče v 38. minuti, je bil zmagovalec dokončno odločen. Mouhoudine je ob koncu le še kozmetično popravil izid.

Ukrajinska futsalska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Ljubljani na drugi tekmi skupine C premagala Romunijo s 3:2 (1:2). To pomeni, da sta iz te skupine v četrtfinalu že Ukrajina in Portugalska.

Ukrajinci, podprvaki iz let 2001 in 2003, so se kot zadnji predstavili na tem prvenstvu. V vlogi favorita so pričakali Romune, ki pa so jim nudili močan odpor, bili dobršen del tekme celo boljši, toda v zadnji minuti prejeli zadetek, ki je zanje pomenil drugi poraz in slovo od Ljubljane. Le 19,5 sekunde pred koncem tekme je Šoturma kaznoval romunsko igro z igralcem več in zadel v praktično prazno mrežo za 3:2.

Izid:

Skupina D:

Francija - Azerbajdžan 3:5 (1:1)

strelci: 0:1 Bolinha (3.), 1:1 N'Gala (7.), 2:1 Mohammed (21.), 2:2 Bolinha (23.), 2:3 Bolinha (24.), 2:4 Everton Cardoso (29.), 2:5 Eduardo (38.), 3:5 Mouhoudine (40.).

Skupina C:

Romunija - Ukrajina 2:3 (2:1)

strelci: 1:0 Savio (5.), 2:0 Ignat (11.), 2:1 Korolišin (20.), 2:2 Pedijaš (28.), 2:3 Šoturma (40.).