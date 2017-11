Barcelona tudi brez Messija odvrgla petardo v mrežo Murcie, mali čudež tretjeligaša Lleide

Barcelona je odpihnila Murcio in se zanesljivo uvrstila v osmino finala kraljevega pokala, kjer brani lovoriko iz pretekle sezone. (Foto: AP)

Zadetke za blaugrano so zabili napadalec Paco Alcacer, branilca Gerard Pique in Aleix Vidal ter vezista Arnaiz Diaz Jose Manuel in Denis Suarez. Barcelona je na povratni tekmi – prva se je končala z zmago blaugrane s 3:0 – prevladovala od prve minute, na koncu je zaključila z 12 streli proti vratom Murcie, gostje pa na celi tekmi niti enkrat niso sprožili proti golu Barcelone. Poleg Messija sta tekmi izpustila tudi Luis Suarez in Andres Iniesta, na klopi pa je tokrat obsedel Brazilec Paulinho.

Podobno lahko delo kot Barcelona je imela tudi Sevilla, naslednji tekmec Maribora v Ligi prvakov prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu (prenos na Pop TV in VOYO ob 20.00). Andaluzijci so povratno tekmo s tretjeligašem Cartageno v Sevilli dobili s 4:0 in napredovali s skupnim izidom 7:0, kar dva zadetka pa je zabil krvnik Mariborčanov na prvi tekmi v Sevilli Wissam Ben Yeddder.

Neverjeten preobrat Lleide

Prvovrstno presenečenje je pripravil tretjeligaš Lleida Esportiu. Potem ko je Lleida na gostovanju pri sedmouvrščeni ekipi la Lige Real Sociedadu zaostajala z 2:0, v skupnem seštevku pa že kar s 3:0, je v drugem polčasu uspela priti do pravega malega čudeža. Z zadetki Aitorja Nuneza, Manuela Moline in 18-letnega srbskega napadalca Bojana Radulovića je katalonska zasedba prišla do zmage s 3:2 in na koncu napredovala zavoljo doseženega gola v gosteh.

Španski kraljevi pokal, 1/16-finala:

Barcelona – Murcia 5:0 (1:0) /3:0/

Alcacer 16., Pique 56., Vidal 60., Suarez 74., Jose Manuel 79.

Sevilla - Cartagena 4:0 (3:0) /3:0/

Ben Yedder 3., 6., Ganso 42., Correa 66.

Real Sociedad - Lleida Esportiu 2:3 (2:0) /1:0/

Llorente 24., Juanmi 34.; Nunez 56., Molina 59./11-m, Radulović 89.

/izid s prve tekme/