VIDEO: Bedene 'preskočil' tudi Džumhurja, uspešna tudi povratnica Azarenka

V zelo dobri formi je Ljubljančan Aljaž Bedene, ki ima britansko državljanstvo in igra pod zastavo Združenega kraljestva. Bedene je v 1. krogu premagal hrvaškega veterana, 21. nosilca Iva Karlovića. V 2. krogu pa mu ni bil kos igralec iz Bosne in Hercegovine Damir Džumhur. Dvoboj je trajal dve uri in sedem minut, Bedene pa je slavil v štirih nizih s 6:3, 3:6, 6:3 in 6:3.

V konkurenci posameznikov je bil uspešen tudi Francoz Jo-Wilfried Tsonga, 12. nosilec. Finalist OP Avstralije leta 2008 in dvakratni polfinalist Wimbledona (2011, 2012) je v treh nizih premagal Italijana Simoneja Bolellija. Uspešni so bili tudi Španec Roberto Bautista Agut (18. nosilec), Američan Sam Querrey (24. nosilec), Luksemburžan Gilles Müller, 16. nosilec, ki pa je za Čeha Lukaša Rosola potreboval pet nizov 7:5, 6:7 (7), 4:6, 6:3, 9:7.

Nekdanja številka 1 Belorusinja Viktorija Azarenka se je šele junija vrnila v teniško karavano, potem ko je decembra lani rodila sina Lea, a njena forma ni vprašljiva. Sedemindvajsetletnica se je na svojem prvem turnirju za grand slam po porodu uvrstila v tretji krog. Novopečena mamica je v 2. krogu premagala 15. nosilko Jeleno Vesnino. V 1. krogu je premagala Američanko Cici Bellis, nato pa je dvakratna zmagovalka Australian Opna (2012, 2013) izločila eno od nosilk Rusinjo Vesnino v dveh nizih s 6:3, 6:3. Belorusinja je bila dvakrat v polfinalu Wimbledona v letih 2011 in 2012.

Belorusinja lovi prav poseben mejnik, ko lahko postane prva mamica z naslovom zmagovalke Wimbledona med posameznicami, potem ko je ta podvig uspel Evonne Goolagong Cawley leta 1980. Azarenka se bo za vstopnico za osmino finala v 3. krogu pomerila z Britanko Heather Watson, ki se je na turnir uvrstila na podlagi posebnega povabila. Watsonova, ki je trenutno 102. igralka sveta, je izločila Latvijko Anastasijo Sevastovo, 18. nosilko.

Finalistka OP Avstralije Slovakinja Dominika Cibulkova, osma nosilka, lanska četrtfinalistka Wimbledona, je v dveh nizih premagala Američanko Jennifer Brady. V 3. krog sta se uvrstili tudi Hrvatica Ana Konjuh, ki je ugnala Romunko Irino Begu, ter Grkinja Maria Sakkari, ki je bila boljša od Čehinje Kristyne Pliškove.