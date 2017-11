Belgijci utišali Lille in izenačili v finalu Davisovega pokala

V petkovem prvem dvoboju je David Goffin premagal Lucasa Pouilleja s 7:5, 6:3 in 6:1, v drugem pa je bil Jo-Wilfried Tsonga boljši od Steva Darcisa s 6:3, 6:2 in 6:1. V soboto sta Richard Gasquet in Pierre-Hugues Herbert v igri dvojic s 6:1, 3:6, 7:6 (2) in 6:4 po dobrih treh urah premagala Rubena Bemelmansa in Jorisa de Looreja.

David Goffin (na fotografiji) med obračunom s Tsongajem. (Foto: AP)

Francija je doslej devetkrat osvojila Davisov pokal, nazadnje leta 2011, ob tem ima še osem porazov v finalu, zadnjič ga je izgubila leta 2014. Belgija doslej še nikoli ni osvojila najbolj prestižnega reprezentančnega tekmovanja na svetu, oba svoja finalna obračuna je izgubila. Prvega davnega leta 1904, drugega pa pred dvema letoma proti Veliki Britaniji.

Izidi:

FRANCIJA ‒ BELGIJA 2:2

Lucas Pouille ‒ David Goffin 5:7, 3:6, 1:6;

Jo-Wilfried Tsonga ‒ Steve Darcis 6:3, 6:2, 6:1;

Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert ‒ Ruben Bemelmans/Joris de Loore 6:1, 3:6, 7:6 (2), 6:4;

Jo-Wilfried Tsonga ‒ David Goffin 6:7 (5), 3:6, 2:6.