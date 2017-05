Bil je svetovni in evropski prvak, zdaj prihaja v Zlatorog!

"Celje je najboljši slovenski klub z izjemno tradicijo na mednarodni sceni. V zadnjih letih vsako leto producirajo izjemne mlade rokometaše, zato sem zelo vesel, da se bom pridružil tej ekipi in ji pomagal s svojimi izkušnjami, ki sem jih nabral v dosedanji karieri, hkrati pa pričakujem, da se bom tudi sam razvil in postal še boljši rokometaš. Tu je kar nekaj igralcev, ki igrajo za reprezentanco, srečevali smo se tudi v ligi prvakov in jih že poznam, nekaj pa je mladih, ki so gotovo prihodnost, saj igrajo v Celju. O Tamšetu sem slišal samo zelo pozitivne stvari, tako osebno kot po športni plati, tako da sem zelo srečen, ker bom lahko delal z njim. Seveda so cilji povezani tudi z osvajanjem lovorik, kar verjamem, da nam bo skupaj uspevalo, zato se že veselim prihoda v Celje," je ob sklenitvi 2-letne pogodbe povedal robustni 29-letni Igor Anić.

Igor Anić je na uspešni športni poti nosil med drugim dres slovitega THW Kiela, s katerim je leta 2010 postal evropski klubski zmagovalec. (Foto: AP)

Krožni napadalec, ki v moštvo ne bo prinesel le kakovosti, ampak prenašal izkušnje na številne mlade, ki se razvijajo v vrhunske igralce. Trener Branko Tamše je tako po dveh mladih obetavnih igralcih, Danielu Dujšebajevu in Branku Vujoviću, dočakal izkušenega krožnega napadalca. Anić bo zapolnil vrzel ob slovesu Vida Poteka, ki bo po koncu letošnje sezone, knežje mesto zamenjal z beloruskim Brestom. "Na srečo smo zelo hitro prišli do možnosti, da Bečiriju in Suholežniku priključimo Igorja Anića. Zelo sem vesel, da prihaja v našo sredino, saj gre za igralca o katerem verjetno ni potrebno izgubljati preveč besed. Z reprezentanco Francije je osvojil svetovni in evropski naslov, s Kielom evropskega na klubski ravni. Gre za zelo dobrega pivota tako v napadu, kot v obrambi, ravno prav izkušenega igralca, ki je v najboljših igralskih letih. Tako pričakujem, da se bo odlično vklopil v našo ekipo ter da bo zapolnil vrzel, hkrati pa pripomogel k uspehom in uresničevanju naših skupnih ciljev, zato smo lahko zelo zadovoljni," je prihod Anića pozdravil trener Tamše.

Anić je poročen s Slovenko, Trboveljčanko Anjo, s katero sta že nekaj časa razmišljala o selitvi v Slovenijo, ko se je ponudila priložnost, da se preselita v Celje, pa nista prav dolgo razmišljala.

Vid prejel ponudbo, ki se je ne zavrača

"O Vidu lahko rečem zgolj pozitivne stvari. Igralec, ki je vzgojen v Celju, s svojim trdim delom je postal naš nosilec igre v obrambi, napredoval tudi v napadu ter si z dobrim delom pri nas, zagotovil svoje mesto v reprezentanci. V zadnjih letih je bil eden glavnih adutov v ekipi Celja in po njegovem odhodu bo zazijala kar velika luknja. Namreč ko govorimo o njem, ne moremo opisovati samo njegovih športnih kvalitet, temveč tudi človeške in takšnega človeka in igralca imeti v ekipi je nekaj posebnega. A prejel je takšno ponudbo, ki jo je enostavno moral sprejeti, saj je velika nagrada za njegovo delo. Zaradi vsega naštetega smo sicer težko skupaj sprejeli odločitev, da Vid lahko odide, a ponavljam, sprejem te ponudbe smo mu morali omogočiti. Trenutno je sicer poškodovan, a v naprej mu želim vse najboljše, prepričan pa sem, da ga bomo v dresu Celja še videli in znova sodelovali, saj je pred njim še dolga kariera," se je slovesa standardnega člana slovenske izbrane vrste dotaknil Tamše.