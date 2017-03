Blatna 'kopel' povzročila odpoved druge dirke, Gajser končal na sedmem mestu

V izjemno težkih razmerah na blatni progi je Indonezijcem v Pangkalu Pinangu uspelo izpeljati le eno vožnjo, Shaun Simpson jo je dobil pred Nizozemcem Glennom Coldenhoffom, tretji pa je bil Belgijec Clement Desalle. Tim Gajser je v blatni bitki, zaradi globokih kanalov so pred drugo vožnjo MXGP morali po dveh tretjinah prekiniti tudi dirko razreda MX2, v prvi vožnji enkrat obtičal v luknjah in izgubil nekaj mest ter zdrsnil na sedmo.

Prireditelji v Indoneziji so imeli veliko težav s slabimi vremenskimi razmerami. V soboto so morali zaradi močnega dežja in razmočene proge odpovedati kvalifikacije, danes pa je bila proga na enem delu že po nekaj krogih povsem uničena. V globokih kanalih so imeli vsi dirkači veliko težav, številni so obtičali v blatu, dirka pa se je spremenila v spretnostni boj za prebijanje prek blata. Pet krogov pred koncem prve dirke je imel težave tudi Gajser, ki je pred tem vozil na tretjem in četrtem mestu. V globokih luknjah je izgubil precej časa, nazadnje pa je prvo vožnjo končal na sedmem mestu s 56 sekundami zaostanka, dobil pa je 14 novih točk v SP.

Skupno je v vodstvu po dveh preizkušnjah sezone 2017 ostal Italijan Antonio Cairoli, zmagovalec uvodne dirke v Katarju. Gajser je zdaj tretji. Naslednja postaja SP bo čez 14 dni dirka v argentinskem Neuquenu.

Izidi:

- 1. vožnja: 1. Shawn Simpson (VBr), 2. Glenn Coldenhoff (Niz), 3. Clement Desalle (Bel) ... 7. Tim Gajser (Slo)

2. vožnja: odpovedana

- skupno na dirki: 1. Shawn Simpson (VBr) 25 točk, 2. Glenn Coldenhoff (Niz) 22, 3. Clement Desalle (Bel) 20 ... 7. Tim Gajser (Slo) 14

- skupno v SP (2): 1. Antonio Cairoli (Ita) 68 točk, 2. Clement Desalle (Bel) 60, 3. Tim Gajser (Slo) 56 ...