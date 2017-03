Bo poletje prineslo težko pričakovani dvoboj? Mayweather sit praznih besed vnovič izzval Irca

"Ne tratimo časa. Čimprej napovejmo borbo," je bil glasen Mayweather. (Foto: AP)

Ugibanjem na račun velikega dvoboja med Conorjem McGregorjem in Floydom Mayweatherjem ni videti konca. Slednji je namreč pred tedni zanikal povratek v ring, pred kratkim pa se je vnovič oglasil in pozval glasnega Irca na dvoboj. "Poslušaj McGregor! Prihajam iz pokoja, samo da se bom lahko pomeril s teboj. Sit sem izgovorov o UFC ali denarju. Podpiši papir z UFC tako a se boš lahko pomeril z mano v juniju. Povsem preprosto, pomeriva se v juniju. Ti si na B strani, jaz na A. Nisva tu, da bova stokala zaradi denarja. Sit sem jamranja v povezavi z denarjem in praznih besed. Če se želiš pomeriti z mano podpiši pogodbo. Dajva," je Irca pozval še neporaženi Mayweather, ki velja za enega izmed največjih boksarjev vseh časov.

In čeprav je morda sam dvoboj še mesece daleč, odziv McGregorja na izjavo pa ostaja ne znan, se ljubiteljem borilnih veščin že cedijo sline, odgovorni pa manejo roke. To bo namreč tudi Mayweatherjeva petdeseta borba v karieri, kot pa je povedal pred kratkim mu ni pomembno, ali mu bo naproti stal boksar ali pa kdorkoli drug: "Borec je borec!"