Bodo slovenski odbojkarji morali na Cas?

Liga naj bi dobila nov format, po katerem bi igralo 16 reprezentanc, ne glede na rezultate letošnjega tekmovanja, pa naj bi imele za naslednjih sedem let nastop zagotovljene reprezentance ZDA, Brazilije, Argentine, Italije, Poljske, Srbije, Francije, Nemčije, Rusije, Irana, Kitajske in Japonske, za naslednje leto pa Kanade, Avstralije, Bolgarije in Južne Koreje, brez tekmovanja naj bi ostale še nekatere zelo dobre evropske reprezentance, kot so Belgija, Nizozemska, Češka in Slovaška. Vsaka reprezentanca naj bi se pomerila z vsako, tako bodo končni rezultati pravičnejši. Na koncu pa naj bi bil zaključni turnir štirih ali šestih najboljših ekip rednega dela. "To so zaenkrat špekulacije, novica kroži, uradnih informacij ni. Pred petimi dnevi sem govoril s predsednikom evropske zveze, ki je hkrati tudi podpredsednik svetovne, zatrdil mi je, da pogovori potekajo, a konkretnih dogovorov še ni. V torek odhajam na sestanek v Luksemburg, kjer bo sicer glavna tema evropsko prvenstvo leta 2019, toda zagotovo bomo odprli tudi to vprašanje in izvedeli, kaj je res in kaj ne. S Slovaki in Nizozemci bomo trdno zavzeli svoje stališče, ne bomo popuščali. To bi bila velika krivica, ne sicer katastrofa, saj je ta liga bolj ali manj komercialno tekmovanje, obstajajo pomembnejša prvenstva. A zdaj imamo res lepo priložnost, da si s prvim mestom zagotovimo tekme z najkakovostnejšimi reprezentancami. Res je, da moramo najprej osvojiti prvo mesto in se nato pritoževati, toda jaz trdno verjamem, da ga v Avstraliji bomo," je dejal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

Metod Ropret (Foto: Damjan Žibert)

Predsednika so govorice spomnile na položaj pred dobrima dvema letoma, ko so kot zmagovalci evropske lige skoraj ostali brez svetovne, ki so si jo na igrišču zaslužili. "Očitno nas spet poskušajo preigrati na podoben način kot takrat. Takrat smo skoraj 'nasankali', a si pravico vendarle izborili, verjamem, da bo tako tudi tokrat. Moram zatrditi, da redno izpolnjujemo pogoje, ki nam jih je pred ligo zadala mednarodna zveza, zato ni nobenega razloga, da bi nas kar izključili. Za razliko od položaja pred dvema letoma, pa imamo zdaj nekaj več časa za boj, zagotovo bomo izkoristili vse možnosti, ki se nam bodo ponudile. Če bo potrebno, bomo šli tudi na Mednarodno športno razsodišče (Cas)," napoveduje Ropret in dodaja, da zdaj bolj razume nekatere stvari, ki so se dogajale v zadnjem času.

"Zdaj bolj razumem to, kar so nam naredili Nemci. Prepričan sem, da so oni to dobro vedeli in da so to povedali tudi našemu nekdanjemu selektorju Andrei Gianiju," je prepričan prvi človek slovenske odbojke.