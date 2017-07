Bolgariji 'ušla' informacija o novi svetovni ligi, med elitnimi 16 ekipami ni Slovenije

Slovenci, v kolikor drži informacija bolgarske zveze, ne bodo del novoustanovljene elitne svetovne lige. (Foto: Aljoša Kravanja)

Slovenska moška reprezentanca je na zaključnem turnirju drugega razreda svetovne lige osvojila prvo mesto, potem ko je 25. junija na finalni tekmi v avstralskem Gold Coastu premagala Japonsko s 3:0. Slovenski odbojkarji so v velikem slogu osvojili zaključni turnir in si na igrišču izborili napredovanje v elitno svetovno ligo, a je zaradi napovedanih sprememb FIVB to še vedno pod velikim vprašajem.

Brazilija, Italija, ZDA, Kitajska, Srbija, Francija, Argentina, Iran, Poljska, Nemčija, Japonska in Rusija naj bi bila dvanajsterica držav, ki v naslednjih letih ne bi mogle izpasti iz najvišjega razreda, v katerem naj bi bile po navedbah bolgarske zveze še Bolgarija, Avstralija, Kanada in Južna Koreja. Slovenije torej kljub gladkemu preboju v prvo svetovno ligo očitno v novi 'eliti' ne bo.

Očitno imajo Bolgari dobre informacije, saj so objavili razpored turnirjev. (Foto: Twitter)

Odbojkarska zveze Slovenije (OZS), kjer so vidnejši člani pisarne sicer ta čas na dopustu, prav tako nima nobene uradne informacije o preoblikovanju. Zadnjo sta podala predsednik OZS Metod Ropret in generalni sekretar OZS Gregor Humerca, ko sta se 21. junija vrnila iz Luksemburga, kjer sta z vodstvom Evropske odbojkarske zveze (Cev) opravila več sestankov v povezavi z organizacijo evropskega prvenstva 2019, pa tudi glede sprememb tekmovanja v svetovni ligi.

"O tej temi s kolegi z Nizozemske in Belgije sicer nismo imeli priložnosti govoriti, sem se pa na to temo pogovarjal z vodstvom Ceva, in sicer na poslovni večerji po sestanku. Po zagotovilih vodstva zveze ta še ni prejela nobenih uradnih informacij in tudi kakršne koli odločitve doslej še niso bile sprejete. Dobil sem sicer potrditev, da je v prihodnje pričakovati spremembe formata tekmovanja, a v tem trenutku še nihče ne ve, kdaj se bo to zgodilo in v katero smer se bodo spremembe odvile. Smo pa vsi enakega mišljenja, in sicer da bi bil to odmik od športa in pomik proti poslu, kar za odbojko zagotovo ne bi bilo dobro. Za zdaj torej še vedno veljajo objavljena pravila, naša reprezentanca pa mora predvsem iskati priložnost skozi zmage. Če bi do sprememb, ki bi nam bile v škodo, vendarle prišlo, bi nam namreč le dober rezultat ponudil možnost, da se borimo tudi po formalnih in pravnih poteh," je tedaj pojasnil Ropret.

Pravne poti bi bile lahko otežene, kar naj bi FIVB po bolgarskih navedbah svetovno ligo preprosto ukinila in naj bi nastala nova odbojkarska liga.