Bolt o slovesu po svetovnem prvenstvu: Rad bi se poslovil z zmagoslavjem

Usain Bolt je priznal, da je izpolnil vse svoje cilje. (Foto: AP)

Jamajški sprinterski zvezdnik Usain Bolt je potrdil, da se bo od atletike poslovil na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Londonu, kjer bo tekel na 100 metrov in v štafeti 4x100 metrov. "Moj cilj je, da zmagam v Londonu. Rad bi se poslovil z zmagoslavjem," je na novinarski konferenci pred diamantno ligo v Monaku dejal Bolt in nadaljeval: "Odločil sem se, da je čas za upokojitev, ker sem izpolnil vse svoje cilje. Športu sem prinesel novo raven navdušenja in zabave."

Jamajčan je na zadnjih treh olimpijskih igrah osvojil zlato na 100, 200 in 4x100 metrov, toda zgodovinski trojni trojček zlatih sprinterskih kolajn mu je preprečil dopinški prekršek rojaka Neste Carterja, ki je nedovoljena sredstva jemal v Pekingu 2008.