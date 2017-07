Boris Becker tone vse globlje: nekdanji partner zahteva 36,5 milijona

Boris Becker (Foto: Damjan Žibert)

"Po nedavni odločitvi sodišča v Londonu, ki je ugodilo zahtevi po bankrotu zasebne banke Arbuthnot Latham & Co, ker jim Boris Becker ni poravnal posojila vse od leta 2015, se v luči tega postopka tudi nekdanji poslovni partner Beckerja, Hans-Dieter Cleven, čuti dolžan podati svoje zahteve," je v imenu Clevena sporočila njegova odvetniška pisarna GHM Partners. Beckerjev odvetnik Christian-Oliver Moser je za nemško tiskovno agencijo DPA dejal, da Cleven le "lobira pred očmi javnosti, da bi dobil neosnovan zahtevek".

Becker, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih osvojil šest turnirjev za veliki slam - tri v Wimbledonu, dva v Melbournu in enega v New Yorku, je sicer za nemške medije zanikal, da je bankrotiral in zatrdil, da je plačilno sposoben poravnati vse dvoje obveznosti.

Devetinštiridesetletnik je ta čas v Wimbledonu, kjer dela kot strokovni komentator.