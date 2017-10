Borut Mačkovšek v celjskem dresu še tri leta

"V Celju se počutim najbolje, tako jaz kot moja družina, imamo prijatelje, razmere za delo pa so vrhunski. Kot naslednji razlog za podaljšanje je moštvo, res smo odlična 'klapa', fantastično se razumemo, dobro delujemo na igrišču, imamo odličnega trenerja, pri katerem imam zaupanje in to je prav tako zelo pomemben faktor pri tej odločitvi. Z vsemi v klubu se veselim sodelovanja tudi v prihodnje, tu v Celju sem se vedno počutil zaželenega, ljudje imajo radi mene, jaz njih, zato sem še toliko bolj vesel, da ostajam," je ob podpisu nove pogodbe dejal Borut Mačkovšek, ki se je v mesto grofov preselil s petnajstimi leti iz Izole, kmalu po prihodu pa dobil tudi priložnost v članski ekipi.

Borut Mačkovšek, kljub zanimanju klubov iz tujine, ostaja v celjskem dresu. (Foto: SEHA

To je bilo najprej med leti 2011 in 2013, ko se je prvič podal na tuje in nato ob koncu sezone 2013/14, ko se ni najbolje znašel v nemškem Hannovru, po selitvi v beloruski Minsk pa je ta klub propadel in mu je Celje ponudilo priložnost za ponoven zagon. Ta ga je takrat pripeljal do pogodbe s francoskim Montpellierjem, kjer je nastopal v sezoni 2014/15 in v polovici naslednje, ko se je preselil v nemško bundesligo k Eisenachu, katerega član je bil do konca sezone 2015/16. Potem se je vrnil v Celje, kjer je vedno prikazal svoje najboljše igre.

Za pivovarje je zbral 168 nastopov in dosegel 548 zadetkov. Kot član slovenske reprezentance je do sedaj zbral 77 nastopov, v katerih je dosegel 161 zadetkov in je eden izmed šesterice slovenskih reprezentantov, ki prihajajo iz Celja.

"Sposobnosti Boruta Mačkovška niso bile nikdar sporne, pri nas pa mu je uspelo povsem dozoreti, tako igralsko, kot osebnostno. V Celju se očitno odlično počuti, tu kaže konstantnost in res sem vesel, da smo se uspeli dogovoriti. Veliko pomeni tudi podatek, da je bil v najožjem izboru za kapetana ekipe. To pomeni, da postaja vzor tudi mlajšim igralcem, odnos do dela in igre ima vrhunski, verjamem pa, da bo s tem podpisom zadovoljen tudi selektor slovenske reprezentance Veselin Vujović. Borut je po podpisih z začetka sezone, sedaj prvi, s katerim smo podaljšali sodelovanje, nekako do sredine decembra pa želimo imeti v grobem sestaviti ekipo za naslednjo sezono. Podpis pogodbe z njim je dokaz, da nam ni potrebno za vsako ceno puščati igralce v tujino, lahko pa v tem prihodnjem obdobju pričakujete še več tako pozitivnih novic," je dejal predsednik celjskega kluba Bojan Cizej.

Nove pogodbe z Mačkovškom se je razveselil tudi celjski strateg Branko Tamše. "Vesel sem, da Borut ostaja del celjske družine in da bodo po poletnih podpisih s Tilnom Kodrinom, Galom Margučem in Davidom Razgorjem temu sledili tudi drugi igralci, ki se jim pogodbe iztekajo, kot sta denimo Urban Lesjak in Žiga Mlakar. Mačkovšek je za nas gotovo 'velika riba', njegov obstoj v klubu pa zelo pomemben. Upam, da ga bodo v naslednjem obdobju zaobšle poškodbe, da bo tudi v napadu lahko pokazal vse kar zna. V obrambi je po mojem mnenju v tem obdobju napredoval do te mere, da je eden izmed glavnih igralcev, ne le Celja, temveč tudi reprezentance. S pristopom do dela, ki ga kaže, sem prepričan, da bo izkoristil ves svoj potencial tudi v napadu, kjer vsi vemo, da je ta zelo velik, star je šele 25 let in pred njim je še zelo svetla kariera," je v zvezi s tem dejal Tamše.