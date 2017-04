Bottas prvič v karieri do zmage v kvalifikacijah

Lewis Hamilton in Valteri Bottas (Foto: AP)

Lewis Hamilton je za Valterijem Bottasom zaostal dve stotinki, za Finca je bil to prvi "pole position" v karieri. Sebastian Vettel, najhitrejši na petkovih prostih treningih, je bil tretji, ob njem bo iz druge štartne vrste začel Daniel Ricciardo (Red Bull). Skandinavec Bottas je bil le za 23 tisočink sekunde hitrejši od Britanca Hamiltona, še enega dirkača Mercedesa, tretji pa je bil s Ferrarijem Nemec Vettel. Za 27-letnega Bottasa je to prvi startni položaj v karieri, na prostem treningu pa se je najbolje odrezal na drugem, ko je bil drugi. Hamilton, ki je do zdaj s prvega mesta startal že triinštiridesetkrat, se je moral zadovoljiti z drugim, Vettel, najboljši s prvega in drugega treninga pa s tretjim mestom.

Zmagovalec petkovega zadnjega prostega treninga Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) bo v nedeljo startal s tretje vrste, saj je imel šesti čas kvalifikacij, pred njim sta bila še drugi dirkač Ferrarija Kimi Räikkönen, ki je bil peti, medtem ko je bil Avstralec Ricciardo četrti.