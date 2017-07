Bottas po Sočiju slavil še v Spielbergu, Vettel z drugim mestom še povečal prednost pred Hamiltonom

Bottas je slavil na VN Avstrije, potem ko je že v soboto bil najhitrejši v kvalifikacijah. (Foto: AP)

Jubilejna 30. dirka za VN Avstrije v neposredni bližini Slovenije se je razpletla z zmagoslavjem Valtterija Bottasa, ki je dosegel svojo drugo zmago v formuli 1. Najboljši je bil tudi na letošnji dirki za VN Rusije v Sočiju, skupno pa je doslej 15-krat stopil na eno od stopničk zmagovalnega odra. Sedemindvajsetletni Finec je vodil od starta do cilja, po devetih od skupno dvajsetih dirk v letošnji sezoni pa ima Vettel v skupnem seštevku zdaj 20, pred tretjeuvrščenim Bottasom pa 35 točk prednosti.

Avstrijska dirka je minila v dokaj "mirnem ozračju", Bottas in Sebastian Vettel sta uvodoma zadržala svoja najboljša izhodiščna položaja s sobotnih kvalifikacij, še najbolj aktiven je bil Lewis Hamilton, ki je dosegel tretji čas kvalifikacij, a je zavoljo kazni ob nedovoljeni menjavi menjalnika današnjo preizkušnjo začel z osmega štartnega položaja. Britanec se je postopoma prebijal v ospredje in se zelo hitro povzpel na peto mesto, poleg Bottasa in Vettla pa sta bila pred njim še Daniel Ricciardo in Finec Kimi Räikkönen (Ferrari).

Nobenih bistvenih sprememb na vrhu niso prinesli niti postanki v boksu, večina dirkačev pa se je odločila za eno menjavo pnevmatik. Prvi je k mehanikom v bokse v 32. krogu zavil Hamilton, nekaj krogov kasneje so mu sledili še drugi pretendenti za najvišja mesta, prav vsi pa so po svojih postankih zadržali svoje položaje. V končnici dirke sta Vettel in Hamilton nekoliko odločneje pritisnila stopalki za plin in se močno približala Bottasu oziroma Ricciardu, a sta Finec in Avstralec odbila vse njune napada in vrstni red je ostal nespremenjen.

"V Spielbergu mi je uspel najboljši start v moji karieri, v nadaljevanju pa sem nadzoroval svoje tekmece. V končnici se mi je Vettel močno približal in mi zadihal za ovratnik, sam pa sem bil zaradi obrabljenih pnevmatik že v težkem položaju," je takoj po zmagi dejal Bottas. "Potreboval bi krog več za napad na Bottasa," je takoj po dirki dejal drugouvrščeni Vettel in dodal: "Želel sem si zmage, a tudi drugo mesto je odličen izid. Prednost 20 točk je velika in zdaj se bodo morali pri Mercedesu zares potruditi." Svetovno prvenstvo formule 1 se bo nadaljevalo čez teden dni, ko bo na sporedu dirka za VN Velike Britanije v Silverstonu.

Izidi:

1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:21:48,527

2. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) + 0,658

3. Daniel Ricciardo (Avs/Red Bull) 6,012

4. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 7,430

5. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 20,370

6. Romain Grosjean (Fra/Haas) 1:13,160

7. Sergio Perez (Meh/Force India) 1 krog

8. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1 krog

9. Felipe Massa (Bra/Williams) 1 krog

10. Lance Stroll (Kan/Williams) 1 krog