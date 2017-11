VIDEO: Bottasu kvalifikacije v Braziliji, Hamilton razbil dirkalnik že na uvodu in bo startal zadnji

Valtteri Bottas bo predzadnjo dirko sezone začel z najboljšega startnega položaja. (Foto: AP)

Lewis Hamilton, ki si je četrti naslov svetovnega prvaka zagotovil konec oktobra na veliki nagradi Mehike, je izgubil nadzor nad svojim mercedesom in končal v ograji. Ob tem je uničil levo stran svojega dirkalnika in se že na začetku izločil iz kvalifikacijskih bojev. Iz dirkalnika je 32-letnik izstopil nepoškodovan. To je prvič po dirki za VN Belgije leta 2016, da je Britanec obstal že v prvem kvalifikacijskem krogu.

Po odstranitvi razbitega Hamiltonovega mercedesa so nadaljevali s kvalifikacijami, najboljši čas je na koncu postavil Valtteri Bottas. Drugemu vozniku Mercedesa bo družbo v prvi startni vrsti delal Nemec Sebastian Vettel v Ferrariju, tretji je bil še drugi voznik italijanske ekipe, Finec Kimi Räikkönen. Na četrtem in petem mestu sta končala dirkača Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen in Avstralec Daniel Ricciardo. Dirka za VN Brazilije bo sicer predzadnja v letošnji sezoni. Dirkače namreč po postaji v Južni Ameriki čaka zgolj še zaključek sezone v modenem Abu Dabiju.