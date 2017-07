Brazilija in Francija za naslov v neslavni zadnji sezoni starega formata svetovne lige v odbojki

V sinočnjih odločilnih tekmah so Francozi s 3:1 (19, -22, 19, 21) premagali Kanadčane, Brazilci pa so nadigrali reprezentante Združenih držav Amerike s 3:1 (20, -23, 20, 19). Tekma za tretje mesto bo prav tako v nedeljo, ko se bosta v severnoameriškem spopadu udarila poraženca polfinalnih obračunov ZDA in Kanada. Letošnji finale elitne odbojkarske svetovne lige naj bi bil zadnji po starih pravilih. Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) namreč na podlagi neuradnih podatkov načrtuje spremembe, ki bi bile v škodo slovenski moški reprezentanci.

Slovenski reprezentant Alen Šket s soigralci. (Foto: OZS)

Slovenski odbojkarji so na zaključnem turnirju drugega razreda svetovne lige osvojili prvo mesto, potem ko so 25. junija na finalni tekmi v avstralskem Gold Coastu premagali Japonsko s 3:0. Slovenski odbojkarji so v velikem slogu osvojili zaključni turnir in si na igrišču izborili napredovanje v elitno svetovno ligo, a je zaradi napovedanih sprememb FIVB to še vedno pod velikim vprašajem. Pravne poti bi bile lahko otežene, kar naj bi mednarodna federacija svetovno ligo preprosto ukinila in naj bi nastala nova odbojkarska liga. Brazilija, Italija, ZDA, Kitajska, Srbija, Francija, Argentina, Iran, Poljska, Nemčija, Japonska in Rusija naj bi bila dvanajsterica držav, ki v naslednjih letih ne bi mogle izpasti iz najvišjega razreda, v katerem naj bi bile še Bolgarija, Avstralija, Kanada in Južna Koreja.