Bregar spoštljivo o Poljakinjah: Nekoliko slabši začetek nas ne sme zavesti

Rokometašice Krima Mercatorja so po nepopolnem 3. krogu z zmago in porazom ter z dvema točkama na tretjem mestu skupine A. Na prvih dveh mestih sta CSM Bukarešta in danski Nykoebing s po štirimi točkami s treh tekem. Z zmago na Poljskem bi se izbranke Uroša Bregarja točkovno pridružile favoriziranima ekipama ter se hkrati oddaljile od četrtega mesta, ki pomeni konec tekmovanja. "Gremo k poljskemu prvaku Gdynii, kjer so sestavili zelo dobro zasedbo. Najpomembnejše bo, da bomo igrali kompaktno obrambo, še boljšo kot na zadnji tekmi (v prejšnjem krogu so krimovke doma premagale Nykoebing s 27:26; op. STA). Zaustaviti bo treba predvsem njihovo desno stran, kjer igrata desna zunanja Aleksandra Zych in desno krilo Katarzyna Janiszewska," se je na tekmeca na novinarski konferenci v Ljubljani najprej ozrl trener Krima Uroš Bregar.





Desna zunanja igralka v vrstah Krima Mercatorja Alja Koren bo tudi na naslednji tekmi v Ligi prvakinj proti poljski Gdynii močan adut na poti do morebitnega novega uspeha. (Foto: Aljoša Kravanja)

Omoregie se vrača v ekipo že na Poljskem?

Tega veseli, da bo morda že na Poljskem lahko računal na odlično organizatorico igre Elizabeth Omoregie, ki se po poškodbi kolena vrača v ekipo. S soigralkami je opravila le tri lažje treninge, danes ponoči pa bodo videli, kako se bo koleno odzvalo na obremenitve. Je pa že jasno, da na Poljskem zaradi poškodbe ne bo vratarke Amre Pandžić, namesto nje bo v ekipi izkušena Sergeja Stefanišin.



Marinček: Pričakujem našo prepoznavno igro in zmago

Med vratnicama bo imela glavno vlogo 32-letna Miša Marinček, ki ima sicer tudi nekaj težav s poškodbo gležnja. "Poljakinje čakajo prve točke, tako da bodo šle 'na nož' doma proti nam. Mi smo se že pred tem osredotočile nase in v tem slogu nadaljujemo. Ne pričakujem nič drugega, kot da igramo srčno in borbeno kot doma in da osvojimo ti točki," pred potovanjem na Poljsko pravi Marinčkova.

Če bi dekleta osvojila novi točki, bi bili pri Krimu blizu osvojitve vsaj tretjega mesta, ključna pa bo bržčas tekma, ki bo na sporedu 4. novembra na Kodeljevem proti istemu tekmecu. "Najprej me zanima to, da se uvrstimo v drugi krog. Zagotovo nas zdaj čaka najbolj pomembnih deset dni, da se prebijemo v drugi krog, potem pa bodo prišle na vrsto druge računice," meni Bregar, ki je sredinega tekmeca dodobra analiziral s tekmami poljskega prvenstva. "Ekipa je močna, imajo višino, maso, tako da nas ti slabši rezultati v ligi prvakinj ne smejo zavesti. Ne bi jih odpisal. Res je, da si želimo zmagati, ampak imajo kakovostno zasedbo," poudarja Krimov strateg.