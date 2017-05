Bronasti rokometaši pripravljeni na 'misijo' Nemčija, ranjena velesila, ki je Slovenija ni premagala že lep čas

Na nedavnem svetovnem prvenstvu v Franciji je Veselin Vujović s fanti prišel do zgodovinskega uspeha, potem ko so Slovenci v tekmi za tretje mesto premagali Hrvate. (Foto: Damjan Žibert)

Selektor slovenske izbrane vrste Veselin Vujović na bližnjih tekmah ne bo mogel računati na pomoč Vida Kavtičnika in Darka Cingesarja, ki sta poškodovana. Potem ko se je odpovedal uslugam Uroša Zormana in Deana Bombača bodo nastalo vrzel skušali zapolniti Primož Prošt, Staš Skube, Žiga Mlakar in Simon Razgor, na Vujovićevem seznamu pa so bolj ali manj vsi igralci, ki so osvojili bronasto odličje na letošnjem svetovnem prvenstvu v Franciji. Slovenija je na uvodni kvalifikacijski tekmi v Velenju premagala Švico, na drugi pa v Lizboni remizirala s Portugalsko. Po dveh odigranih tekmah je v vodstvu Nemčija s štirimi točkami, Slovenija jih je zbrala tri, Portugalska eno, Švica pa je brez točk.

Slovenska izbrana vrsta bo zadnji kvalifikacijski tekmi igrala čez dobra dva meseca, najprej bo 14. junija gostovala v Švici, dva dni kasneje pa jo čaka še domača tekma s Portugalsko. Na EP se bosta uvrstili dve najboljši reprezentanci iz skupine 5.