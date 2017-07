Cavendish predčasno končal Tour z zlomljeno ramo

Mark Cavendish (Foto: AP)

Marka Cavendisha so odpeljali v bolnišnico, potem ko ga je dvakratni svetovni prvak Slovak Peter Sagan med sprintom pred ciljem v Vittelu udaril s komolcem. Sagana so zaradi njegove vloge pri padcu že izključili s Toura, vendar se je njegova ekipa Bora pritožila na odločitev. Pozno zvečer pa je moštvo Cavendisha Dimension Data objavilo fotografijo, na kateri ima britanski kolesar roko v ruti in razkrilo, da je Cavendish že končal francosko pentljo. "Seveda sem izjemno razočaran ob novici, da imam zlom. Menim, da sem bil v dobrem položaju za zmago in da to izgubim na takšen način, za nameček pa še predčasno končam Tour, dirko, okrog katere sem zgradil celotno kariero, je res zelo žalostno," je dejal sprinterski as. Grd padec se je zgodil v zaključnem sprintu, ko je v boju za položaj ob ogradi Sagan s komolcem zadel v Cavendisha, ki je zletel v ograjo in se raztreščil po tleh, čez njega pa je s kolesom zapeljal Nemec John Degenkolb, zatem pa še eden od kolesarjev ekipe UAE Emirates. Sagan je hitro uvidel napako. Nekaj minut po cilju, vmes je zdravniška služba oskrbela Cavendisha in se je ob pomoči moštvenih kolegov vrnil na moštveni avtobus, je prišel do obtolčenega Britanca in se mu opravičil. "Vesel sem bi, ko je Peter takoj prišel do mene in preveril, kako sem. Z njim imam dober odnos. A še vedno ne razumem, zakaj je bil potreben komolec. To je nekaj, o čemer se bova še morala malo pogovoriti," je dejal Cavendish.

Peter Sagan (Foto: AP)

Sagan je po incidentu dejal: "Med sprintom nisem videl, da je Cavendish za menoj. Prihajal je z desne strani, sam sem skušal ujeti Kristoffa. Mark je bil res zelo hiter in enostavno nisem imel časa, da bi se mu umaknil v levo. Prišel je direktno vame in nato zletel v ogrado. Ko so mi po koncu etape povedali, da jo je Mark končal s padcem, sem šel takoj do njega, da bi ugotovil, kaj se je zgodilo. Sva prijatelja in padci glavnine nikoli niso prijetni. Upam, da bo Mark čim prej okreval."