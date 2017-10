Celjani do visoke zmage v Pančevu

Tamšetova četa ni imela težav v Pančevu. (Foto: Damjan Žibert)

Izbranci velenjskega trenerja na celjski klopi Branka Tamšeta so v predmestje Beograda na tekmo (vnaprej odigranega) 6. kroga pripotovali brez stebra obrambe in reprezentanta Boruta Mačkovška, a takoj pokazali veliko željo po zmagi. Temelje za zmago so postavili že v uvodu tekme, od prve do zadnje minute so namreč imeli vse niti igre v svojih rokah, "film tekme" zgovorno priča o njihovi prevladi. Že po dvanajstih minutah igre so vodili s 5:2, v 20. minuti povišali na 12:5, največjo prednost v prvi polovici tekme pa so si priigrali v 27. minuti (18:8).

V prvem polčasu je bil razpoložen Luka Mitrović s petimi goli in tremi podajami, v nadaljevanju pa so se na igrišču razmahnili tudi drugi rokometaši. A najbolj pomembno je bilo, da je Tamše zavoljo prevelike kakovostne razlike lahko tudi nekoliko spočil svoje doslej najbolj obremenjene varovance.

V celjski ekipi je bil na današnji tekmi strelsko najbolj učinkovit Jan Jurečič s sedmimi goli, po pet so jih dosegli Branko Vujović, Mitrović in Žiga Mlakar. Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 21. oktobra, gostila makedonski Vardar iz Skopja. Tekma z letošnjimi zmagovalci evropske lige prvakov se bo v dvorani Zlatorog pričela ob 17.45.

Liga SEHA, vnaprej odigrani 6. krog:

Dinamo Pančevo - Celje Pivovarna Laško 26:37 (11:20)