Celjani po porazu z Zagrebčani o uvrstitvi na zaključni turnir ne odločajo več sami

Varovanci Branka Tamšeta so izgubili pomembno tekmo v ligi SEHA.

Slovenski državni prvak je izgubil pomembno, svojo predzadnjo v prvem delu, tekmo v boju za zaključni turnir tega tekmovanja. Celjani so praktično celo tekmo lovili Zagrebčane, ki so na lestvici za točko prehiteli današnje tekmece, ob tem pa imajo še dve tekmi v dobrem. Celjani pa morajo za preboj na zaključni turnir zdaj upati tudi na ugoden razplet drugih tekem, ne nazadnje petouvrščeni Meškov za njimi ob tekmi manj zaostaja le za točko. Prvi dve mesti zanesljivo držita Vardar in Veszprem.

V prvem polčasu celjskim rokometašem dolgo ni šlo po željah. Zagrebčani so tekmo začeli odločno, agresivno in dobršen del prvega polčasa bili v ospredju, vodili so tudi že za štiri gole (10:6), a končnica je tudi po zaslugi Urbana Lesjaka le pripadla Celjanom, ki so do glavnega odmora izničili prednost Zagreba. Naleta iz prvega polčasa pa Celjani niso znali prenesti v drugi polčas. V tem so uvodoma spet prevladovali gosti, ki so v 45. minuti pobegnili na 25:21. Tako prednost so Zagrebčani imeli tudi še tri minute in pol pred koncem po zadetku Domagoja Pavlovića, kar je tudi že pomenilo zmago gostov.

Pri domačih sta bila s po šestimi zadetki najboljša Blaž Janc in Luka Žvižej, pri gostih pa je David Miklavčič dosegel sedem, Darko Cingesar pa pet zadetkov. Celjane naslednja tekma v tem tekmovanju čaka 22. februarja, ko bodo gostili Tatran Prešov.

Izid:

Celje Pivovarna Laško - Zagreb 29:32 (15:15)