Celjani praznih rok iz Hamletove dežele

Celjska ekipa je v Hamletovo deželo prišla z željo po zmagi, a je ostala brez nje. Danski prvak je bil zanjo navkljub obetavnemu začetku prevelik zalogaj, celjska zasedba pa je po uvodnem porazu na domačem igrišču proti madžarskemu Veszpremu še drugič zaporedoma ostala praznih rok v elitni skupini lige prvakov. V prihodnjem krogu bo v soboto, 30. septembra, gostila poljsko ekipo Vive Kielce, kjer igrajo trije slovenski rokometaši: Uroš Zorman, Dean Bombač in Blaž Janc. Celjani so navkljub nekaterim napakam manjšim napakam v napadu dobro odprli dvoboj na Danskem. Sprva je njihova igra v napadu slonela na Žigi Mlakarju, ki je prispeval uvodne tri gole za Celjane, ko so pravo delovno temperaturo dosegli tudi njegovi soigralci, pa so v 12. minuti povedli s 7:3. Lepa prednost je bila posledica tudi dobre in zavzete igre Celjanov v obrambi, dodatno sigurnost pa so jim vlile tudi zanesljive obrambe vratarja Urbana Lesjaka. V 12. minuti je danska zasedba zahtevala minuto odmora, a ta še naprej ni našla ustreznih rešitev za poletno igro slovenske ekipe, predvsem za silno razpoloženega in učinkovitega Mlakarja, ki je v uvodnih trinajstih minutah dosegel kar šest od skupno osmih celjskih golov za vodstvo z 8:4. Njihova prevlada se je končala po verižnih izključitvah Matica Suholežnika in Boruta Mačkovška, gostitelji so v tem obdobju naredili delni izid 3:0 in se gostom v 17. minuti približali na gol zaostanka (7:8).





Branko Tamše (Foto: SEHA

Kar šestminutni celjski strelski post je v 19. minuti prekinil Gal Marguč, po obdobju izenačene igre pa je bila zasedba iz mesta ob Savinji v 25. minuti ujeta (11:11). Le minuto kasneje je prvič na tekmi zaostala (11:12), potem ko ni mogla zaustaviti bliskovitih nasprotnih napadov tekaško izjemno sposobnih Dancev, ki so v končnici povsem zagospodarili na igrišču in prvo polovico tekme končali s prednostjo dveh golov (15:13). Celjani so dobro odprli drugo polovico tekme in v 35. minuti zaostanek dveh golov spremenili v vodstvo s 16:15. Z dobro igro v obrambi so povsem onemogočili danske rokometaše, ki so prvi gol dosegli šele v šesti minuti nadaljevanja, vmes pa je posredoval tudi njihov trener Aron Kristjansson in zahteval minuto odmora. V prvi polovici prvega polčasa je bila tekma povsem odprta, slovenski prvaki so vseskozi dihali za ovratnik domači zasedbi, v 43. minuti pa so malenkostno popustili in zaostali za dva gola (21:23). Celjski strateg Branko Tamše je nemudoma zahteval minuto odmora, a ta sprva ni spremenila razmerja moči na igrišču, Aalborg je v 44. minuti prvič na dvoboju povedel za tri gole (24:21). A slovenski prvak se ni predal, v 50. minuti se je znova približali na gol zaostanka (26:27), v nadaljevanju pa zaigral še bolj udarno in v 55. minuti po golu Suholežnika izenačil na 28:28. Robustni krožni napadalec je v naslednji obrambni akciji prejel rdeči karton po tretji dvominutni izključitvi, Danci so jim v 58. minuti znova ušli na dva gola (31:29), tega primanjkljaja pa v izdihljajih tekme niso več zmogli nadoknaditi. Dobro minuto pred koncem je Mlakar znižal na 30:31, zadnji žebelj v celjsko krsto pa je zabil Jesper Pedersen.



Izid:

Aalborg - Celje Pivovarna Laško 32:30 (15:13)