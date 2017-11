VIDEO: Celjani tokrat za gol prekratki proti Kielu

Celjani so pred tednom dni - v odsotnosti treh nosilcev svoje igre Boruta Mačkovška, Žige Mlakarja in Luke Mitrovića - osvojili nekoč nepremagljivo rokometno trdnjavo v Kielu, na današnji drugi medsebojni tekmi v Zlatorogu pa so morali po izjemno dramatični končnici priznati premoč tekmecem iz severnega dela Nemčije. Slovenski prvaki so znova navdušili in po slabem uvodu v tekmo uprizorili spektakularen preobrat. V svojem žepu so že imeli točko, a nato v razburljivem in izenačenem dvoboju vendarle ostali brez točk, zadnji žebelj v celjsko krsto pa je v izdihljajih tekme za "zebre" zabil švedski krilni reprezentant Niclas Ekberg. Celjska ekipa je na dosedanjih osmih tekmah najmočnejšega klubskega evropskega tekmovanja poleg Kiela premagala še poljski Vive Kielce in igrala neodločeno z beloruskim Brestom, izgubila pa proti francoskemu PSG, madžarskemu Veszpremu, Flensburgu, Kielu in danskemu Aalborgu. Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 26. novembra, gostila nemški Flensburg-Handewitt. Velenjčan na celjski klopi Branko Tamše je imel v primerjavi s prvim dvobojem v Kielu na voljo rekonvalescenta po poškodbi komolca Mačkovška, njegovi izbranci pa so slabo odprli tekmo in si že po vsega dvanajstih minutah igre pridelali zaostanek petih golov (4:9). Po visokem zaostanku pa so strnili svoje vrste, zaigrali agresivno v obrambi in uveljavili svojo hitro igro v napadu ter se v 16. minuti približali na vsega dva gola zaostanka (8:10).





Branko Tamše (Foto: Damjan Žibert)

Slovenki prvak je v nadaljevanju malenkostno popustil, mednarodno pisana nemška zasedba je naredila delni izid 3:0 in ji v 19. minuti ušla na pet golov (8:13), a končnica prvega polčasa je znova minila v prevladi celjske zasedbe, ki je po golu Gala Marguča na polčasu zaostajala za gol (14:15). Začetek druge polovice tekme je minil v izenačeni predstavi. V rahli rezultatski prednosti so bili gosti iz Kiela, a Celjani so jim vseskozi tesno dihali za ovratnik in jih ogrožali, po golu Tilna Kodrina v 41. minuti iz polprotinapada pa prvič na dvoboju povedli z 19:18. Zadnjih dvajset minut dramatičnega dvoboja je minil v izjemno izenačeni predstavi, odločale so malenkosti in navdih posameznikov. Na žalost privržencev celjskega moštva jih je bilo več na strani nemške zasedbe, v ključnih trenutkih je v polnem sijaju zablestel danski vratar Niklas Landin, ki je zaustavil nekaj ključnih žog. Po njegovi zaslugi je nemška zasedba v 52. minuti pahnila slovensko v zaostanek dveh golov (23:25). Celjani se niso predali, znova so pokazali fanatično bojevito igro in navkljub izključitvi Matica Suholežnika po golu Črnogorca Branka Vujovića deset sekund pred koncem tekme izenačili na 28:28. A Nemci so izpeljali bliskovit nasproten napad, ki ga je v izdihljajih tekme zaključil Ekberg in Celjane zavil v črno.

V celjski ekipi sta bila strelko najbolj učinkovita Marguč in Vujović, ki sta dosegla po pet golov.



Izid:

Celje Pivovarna Laško - Kiel 27:28 (14:15)