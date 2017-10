Celjani v končnici zamudili veliko priložnost za vsaj točko proti favoriziranemu Vardarju

Celjani so po rutinsko opravljenem delu sredi tega tedna v predmestju Beograda in zmagi nad Dinamom iz Pančeva danes gostili rokometne velikane iz makedonske prestolnice, navzlic bojeviti in srčni predstavi pa so morali priznati premoč letošnjim zmagovalcem evropske lige prvakov. Slovenski prvaki so pred tem klonili še proti tekmecem iz beloruskega Bresta, premagali pa so rokometaše iz Velenja, slovaškega Prešova in srbskega Pančeva ter remizirali z Zagrebčani.

Rokometaši Celja so z nezbrano igro v končnici dvoboja zapravili lepo priložnost za kaj več kot le dostojen poraz proti aktualnemu evropskemu klubskemu prvaku Vardarju iz Skopja. (Foto: Damjan Žibert)

Izbranci domačega trenerja Branka Tamšeta so dobro odprli tekmo v Zlatorogu in v tretji minuti povedli s 3:1, potem ko je vse tri gole prispeval Žiga Mlakar. V nadaljevanju so z nekaterimi padci v svoji igri imeli pod rezultatskim nadzorom tekmece iz Skopja, po vodstvu z 8:7 pa so izgubili rdečo nit v svoji igri. Izkušeni in z vsemi žavbami namazani gosti so to izkoristili, v 20. minuti so gostitelji zaostali za dva gola (8:10). Največji primanjkljaj so si v prvi polovici tekme pridelali v 25. minuti (10:13), po Tamšetovi minuti odmora znova zaigrali sijajno in slabi dve minuti kasneje znižali na 12:13, na veliki odmor pa vendarle odšli z zaostankom treh golov (13:16).

Celjani so medlo odprli drugo polovico tekme, gosti so jim takoj ušli na pet golov (13:18). V 41. minuti so se gostom resda približali na dva gola zaostanka (20:22), a ostali brez srbskega organizatorja igre Luke Mitrovića, ki je v bolečinah in s pomočjo fizioterapevtov zapustil celjski parket. Ne glede na to so znova strnili svoje vrste, v 47. minuti so se približali na gol zaostanka (23:24) in imeli celo priložnost za izenačenje, a so zapravili dva kazenska strela s sedmih metrov. V prelomnih trenutkih dvoboja so gosti unovčili svoje bogate izkušnje in s prebliski svojih izjemnih posameznikov zlomili odpor Celjanov.

V domači ekipi so bili strelsko najbolj učinkoviti Branko Vujović, Tilen Kodrin, Igor Anić in Mlakar, vsi so dosegli po pet zadetkov.