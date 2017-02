Celjani v Ligi prvakov brez točk iz Skopja

Makedonska zasedba, sicer vodilna v skupini B, je Celju Pivovarni Laško prizadejala sedmi poraz v skupinskem delu lige prvakov v tej sezoni, a slovenska ekipa ima navkljub razpletu na današnjem dvoboju še vedno možnosti, da se prebije v osmino finala. V prihodnjem krogu bo v četrtek, 2. marca, gostila nemški Rhein-Neckar Löwen, v zadnjem krogu pa bo 9. marca gostovala pri hrvaškemu Zagrebu.

Izbranci trenerja Branka Tamšeta so v makedonski prestolnici zelo hitro zabredli v težave. Po izidu 3:3 so gostitelji naredili delni izid 4:0 in jim že po devetih minutah igre ušli za štiri gole (3:7). Celjska zasedba v nadaljevanju nikakor ni našla pravega odgovora na igro mednarodno pisane domače zasedbe, ki je pridoma izkoristila svoje prednosti v višini in kilogramih, predvsem pa v širšem igralskem kadru.

Gostitelji so s postopnim dovajanjem svežih rezervnih igralcev Celjane vseskozi držali na varni razdalji, poleg tega pa so imeli v svojih vrstah tudi izjemno razpoloženega vratarja Arpada Šterbika, ki je zaustavil nekaj čistih strelov gostov iz nasprotnih (pol)protinapadov. Celjani so se navkljub podrejenem položaju na igrišču v 16. minuti približali na dva gola (8:10), a že minuto kasneje je bilo 8:12, v prvi polovici tekme pa so največ zaostajali za šest golov (v 24. minuti je bilo 10:16, tik pred odhodom na veliki odmor pa 13:19).

V drugi polovici tekme ni bilo kakovostnega premika v igri celjske zasedbe, ki je v želji po spremembi izida v napadu naredila tudi kakšno napako preveč, pa tudi njena obramba ni bila na pričakovani ravni. Rokometno izjemno potentni gostitelji, ki jih mnogi uvrščajo v ožji seznam najresnejših kandidatov za končno zmagoslavje v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, so jih vseskozi držali na varni razdalji in jim v 39. minuti znova ušli na šest golov (18:24), prednost pa brez stresnih trenutkov zanesljivo zadržali do konca dvoboja.

V celjski ekipi je bil na najbolj učinkovit Žiga Mlakar, ki je dosegel osem golov, po štiri pa sta jih prispevala Kristian Bećiri in Blaž Janc. Celjska ekipa je na dosedanjih dvanajstih tekmah premagala Zagreb in Vive Tauron Kielce, dvakrat igrala neodločeno z Meškovom iz Bresta in enkrat s Kristianstadom, po dvakrat je klonila s Pickom iz Szegeda in Vardarjem

Izid:

Vardar - Celje Pivovarna Laško 35:30 (20:15)