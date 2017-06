Celjani za sanjski konec prvenstva še zadnjič ugnali Velenjčane v Zlatorogu

Luka Mitrović (na fotografiji) je bil drugi strelec Velenjčanov s petimi goli. (Foto: SEHA

Rokometaši iz Celja so že minili teden v Novem mestu potrdili četrti zaporedni in skupno 21. naslov državnih prvakov, na današnji "revialni" in po tekmovalni plati povsem nepomembni tekmi zadnjega kroga končnice za prvaka pa so na kolena položili tekmece iz Velenja in le še potrdili svojo prevlado na domačem prizorišču. Slovo od uspešne celjske sezone je imelo tudi humanitarno noto, saj so zbirali sredstva za nesrečnega nekdanjega slovenskega reprezentanta Nenada Stojakovića, nekateri gledalci pa so se s solzami v očeh poslovili od Luke Žvižeja, Blaža Janca, Mihe Zarabca, Vida Poteka, Brazilca Atrhura Patrianove, Litovca Povilasa Babarskasa in Srba Ivana Gajića, ki po koncu sezone zapuščajo celjsko rokometno barko. V mestu grofov so že začeli sestavljati igralski mozaik za prihodnjo sezono, svoj prihod pa so že potrdili Francoz Ivan Anić, Črnogorec Branko Vujović, Španec Daniel Dušebajev ter Slovenca Urh Kastelic in Jan Jurečič.

Prva polovica prvega polčasa je minila v izenačeni predstavi, druga polovica pa je bila izrazito na strani izbrancev domačega trenerja Branka Tamšeta, ki so po izidu 7:7 povsem zagospodarili v Zlatorogu in polčas zaključili s štirimi goli prednosti (14:10). Celjani so imeli v drugem polčasu vse niti igre v svojih rokah in preprečili vse velenjske poskuse po prevratu. Ose so se jim v sami končnici močno približale, a celjske zmage niso ogrozile. V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Zarabec z osmimi in Žvižej s šestimi goli. V velenjski ekipi je Jure Golčar dosegel sedem, Alem Toskić in Luka Mitrović pa po pet zadetkov.

Izidi:

- skupina za prvaka, 10. krog:

Celje Pivovarna Laško ‒ Gorenje Velenje 29:28 (14:10)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 3, Babarskas, Janc, Razgor 1, Suholežnik, Marguč 1, Grošelj 1, Zarabec 8, Kodrin, Makuc, Mačkovšek 1, Mlakar 5, Žvižej 6 (3), Bečiri 3.

Gorenje Velenje: Baznik, Ferlin, Zaponšek, Cehte, Medved 3, Haseljić, Ovniček 4, Toskić 5, Mitrović 5, Potočnik 1, Golčar 7 (3), Mazej, Kleč 2, Gams, Nosan, Brumen 1.

Urbanscape Loka ‒ Krka 35:27 (15:12)

Urbanspace Loka: Vavpotič, A. Vrbinc, M. Vrbinc 3, Gartner 4, Kavčič 7, Štremfelj, Cingesar 1, Bradeško 3, Damjan 2 (1), Pipp 5, Jesenko 2, Plestenjak 3, Maček 2, Jamnik 3 (1).

Krka: Nunčič, Tomić, L. Rašo 3, Jurečič 6, Lavrič 3, Didovič, Okleščen 2, Furdi, Pršina 1, Irman, Jakše 2, Udovč 1, D. Rašo 2, Bezgovšek 1, Matko 4 (3), Klobčar 2.

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 10 9 1 0 329:269 57 točk (38)

2. Gorenje Velenje 10 6 1 3 275:248 51 (38)

3. Riko Ribnica 9 5 1 3 253:248 47 (36)

4. Koper 2013 9 2 2 5 232:250 44 (38)

5. Urbanscape Loka 10 4 0 6 254:262 37 (29)

6. Krka 10 0 1 9 267:332 29 (28)

- skupina za obstanek, 14. krog:

Trimo Trebnje ‒ Dol TKI Hrastnik 40:33 (26:15)

Lestvica:

1. Maribor Branik 14 10 2 2 444:375 48 točk (26)

2. Trimo Trebnje 14 12 0 2 423:377 47 (23)

3. Jeruzalem Ormož 14 11 0 3 440:392 45 (23)

4. Dobova 13 5 1 7 340:354 34 (23)

5. Slovenj Gradec 2011 13 5 2 6 364:357 27 (15)

6. Dol TKI Hrastnik 14 5 1 8 423:438 26 (15)

7. Drava Ptuj 14 1 1 12 377:437 11 (8)

8. Istrabenz plini Izola 14 2 1 11 329:410 5 (0)