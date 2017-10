Celjski rokometaši bodo v roza dresih opozarjali na zahrbtno bolezen

Celjski rokometaši želijo z izjemno gesto dodatno ozaveščati o pereči problematiki. (Foto: Celje Pivovarna Laško)

Ljubitelji rokometa bosta v naslednjih dneh rokometaše Celja Pivovarne Laško spremljali v nekoliko drugačnih barvah. Vodstvo nekdanjih evropskih klubskih prvakov se je namreč združilo z organizacijo Europa Donna (slovensko združenje za boj proti raku dojk, op. p.), s katero želijo opozoriti na to zahrbtno bolezen in pri zbrati še nekaj sredstev, s katerimi bi pripomogli dodatnemu osveščanju ljudi o perečem problemu.

"#ZMAGJEVEČVRST je slogan pod katerim smo RK Celje Pivovarna Laško skupaj z organizacijo Europa Donna, slovenskim združenjem za boj proti raku dojk, združili moči v ozaveščanju o problematiki raka dojk, za katerim v Sloveniji vsak dan zbolijo tri ženske. Te tri ženske so naše mame, hčere, žene, sestre, babice, prijateljice in sodelavke, s katerimi preživljamo skupne trenutke. Samo zaradi raka dojk bo danes umrla vsaj ena Slovenka. Ozaveščanje o zdravem načinu življenja, preventiva, zgodnje odkrivanje, učinkovito zdravljenje in celostna obravnava ne le rešujejo življenja, ampak vplivajo tudi na izboljšanje njegove kakovosti in ekonomskega statusa bolnikov, njihovih družin in družbe kot celote," so zapisali na uradni strani celjskega rokometnega velikana.

Celjski klub je podporo organizaciji Europa Donna načrtoval kar nekaj časa. V ta namen je svojima tradicionalnima barvama (rumeno – modri) v tej sezoni dodal še drese roza barve, s katerimi želi aktivno promovirati in izrekati podporo Europa Donni. Na dresih je nameščen tudi logotip Europa Donne s pripisom Zmag je več vrst. Drese bodo celjski rokometaši uporabljali vso sezono v tekmovanju evropske Lige prvakov, prvič že na gostovanju v Parizu ter v končnici državnega prvenstva, predvsem na gostovanjih. 14.10. pa bodo na tekmi Velux EHF Lige prvakov proti Meškov Brestu, prvič v zgodovini na domači tekmi, izjemoma rumene drese zamenjali za tiste roza barve, saj bo tekma proti Meškov Brestu osrednji dogodek podpore Europa Donni, oziroma ozaveščanju o problematiki raka dojk.

"V rokometnem klubu Celje Pivovarna Laško verjamemo, da se dobro z dobrim vrača. To je naše načelo, družbena odgovornost in zdravje pa sta naš način življenja. Z veseljem in po naših možnostih zato vedno podpiramo organizacije, ki z dobrim delom in naprednim razmišljanjem ustvarjajo boljši svet, tega pa učimo tudi naše člane ter otroke v naši šoli. Ena izmed takšnih organizacij je tudi Europa Donna, ki smo jim hvaležni za njihovo delo in jim čestitamo za 20 let delovanja. Ozaveščanje, zgodnje odkrivanje bolezni, zdravljenje in rehabilitacija ter posodabljanje medicinske opreme so njihovi cilji in upamo, da jim bomo kot športni klub lahko pri uresničevanju teh, vsaj malce pomagali," je ob oznanitvi sodelovanja dejala v.d. direktorice celjskega kluba, Saša Lešek.