Celjski rokometaši razred zase za 20. pokalni naslov

Celjski rokometaši so pod streho spravili prvo letošnjo lovoriko. Na velikonočno nedeljo so na finalni tekmi za pokal Slovenije na kolena položili Mariborčane in dosegli že 20. zmago v tem tekmovanju. Po številu pokalnih zmagoslavij so absolutni rekorderji, od osamosvojitve naprej so trikrat slavili Koprčani, po enkrat pa rokometaši iz Velenja, Hrpelj in ljubljanskih Prul.

Branilci prvega mesta v pokalnem tekmovanju iz Celja so na najboljši možni način odprli tekmo. Po pičlih treh minutah igre so si priigrali tri gole prednosti (5:2) in domačega stratega Sebastjana Soviča prisilili, da je zahteval minuto odmora. A ta ni spremenila razmerja moči na igrišču, Celjani so že dosegli pravo "delovno temperaturo" in mleli svoje tekmece, po njihovem vodstvu z 11:5 pa je mariborska klop po vsega enajstih minutah igre znova vzela enominutni predah.

Po drugem posvetu celjska prevlada ni bila več tako izrazita, predvsem so gostitelji malce "upočasnili" Blaža Janca, Miho Zarabca ter njune soigralce in jim z neustrašno igro vseskozi grozili. Najbolj so jim zadihali za ovratnik v 29. minuti, ko so se jim približali na vsega dva gola zaostanka (14:16), na velik odmor pa so odšli primanjkljajem štirih golov (14:18).

V drugi polovici tekme so bile vse niti v rokah izbrancev Branka Tamšeta. Ti so od prve do zadnje minute imeli nadzor nad Mariborčani, ki so se resda trudili po svojih najboljših močeh, a kakovostna razlika je bila odločno na strani Celjanov. V 46. minuti so si prvič priigrali sedem golov prednosti (28:21), lepo zalogo so zanesljivo zadržali do konca dvoboja in prav na koncu dosegli svoje najvišje vodstvo na tekmi (36:28).

V celjski ekipi je bil strelsko najbolj razpoložen Blaž Janc z desetimi goli, medtem ko jih je Luka Žvižej prispeval sedem. V mariborski ekipi je Aleksander Špende dosegel sedem zadetkov. Najboljši igralec zaključnega turnirja je Luka Žvižej (Celje), najboljši vratar Gregor Čudič (Maribor), najboljši strelec pa Blaž Janc (Celje) s 17 goli.

V tekmi za tretje mesto je velenjsko Gorenje po dveh podaljških ugnalo Riko Ribnico s 37:35 (31:31, 28:28, 16:16).