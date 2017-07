Chiappini objavil seznam odbojkaric: Največjo težavo bo predstavljalo prilagajanje na nova pravila

(Foto: OZS)

Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco je pestro obdobje, saj bo konec avgusta nastopila v tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo na Nizozemskem, v začetku septembra pa slovensko izbrano vrsto čaka še nastop na domačem svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani. Selektor reprezentance Alessandro Chiappini, ki bo dekleta zbral 24. julija v Mariboru, je objavil seznam reprezentance, na katerem se nahaja dvajset odbojkaric, med katerimi je nekaj novink. "Na seznamu je nekaj novih imen, saj je zame zelo pomembno, da bolje spoznam še nekaj slovenskih odbojkaric. Sicer časa za priprave na tretji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo ne bo veliko, a je to edina možnost, da se spoznam s slovenskimi talenti in na podlagi videnega pripravim okvir dela za prihodnost," je uvodoma dejal Chiappini. Izbrana vrsta bo v Mariboru, kjer se bo v okviru pripravljalnih tekem trikrat pomerila z Belgijo, ostala do 13. avgusta, nato pa se dekleta selijo v Ljubljano, kjer bodo opravila še drugi del priprav pred kvalifikacijskim turnirjem, kjer bodo Slovenke igrale z Nizozemkami, Belgijkami, Bolgarkami, Čehinjami in Grkinjami, na SP pa vodita prvi dve mesti.

Italijanski strateg se skupaj s svojim štabom za zdaj osredotoča le na kvalifikacije in se nastopu na domačem SP do 23 let ne posveča preveč: "Največjo težavo bo predstavljalo prilagajanje na nova pravila, saj bomo kvalifikacije igrali še po starih, prvenstvo pa že po novih. V kolikor pri mednarodni zvezi ne bodo vztrajali s spremembo pravila pri napadu z druge linije, bo prilagajanje precej lažje. A za nas bodo izkušnje, ki jih bomo dobili na Nizozemskem, najpomembnejše. Najprej se bomo torej osredotočili na kvalifikacije, naš cilj pa je seveda, da tudi domače SP pričakamo v najboljši možni formi, potem pa bomo videli, kakšne so naše nasprotnice, kakšne so njihove karakteristike. Naredili bomo vse, da se bomo z njimi lahko enakovredno merili."

Kvalifikacije za nastop na SP se bodo na Nizozemskem začele 23. avgusta, SP do 23 let v Ljubljani pa bo med 10. in 17. septembrom.

Seznam reprezentance Slovenije:

- podajalke: Eva Mori (Beziers Volley), Sara Najdič (Nova KBM Branik), Ivana Tanasković (brez kluba);

- sprejemalke: Katja Mihalinec, Pia Blažič (obe Calcit Volleyball), Lana Ščuka (Lardini Filottrano), Anita Sobočan, Ana Marija Vovk, Nika Blagne (vse Nova KBM Branik);

- blokerke: Tina Grudina, Katja Mihevc (obe Calcit Volleyball), Ela Pintar (Nova KBM Branik), Saša Planinšec (DSC Volleyball), Teja Bavdaž, Sara Đukić (GEN-I Volley);

- korektorice: Iza Mlakar (Nova KBM Branik), Urška Igličar (Calcit Volleyball), Darja Eržen (Formula Formis);

- prosti igralki: Maja Pahor (Calcit Volleyball), Veronika Mikl (Kema Puconci).