Chris Froome izkoristil spodrsljaj Aruja in po dveh dneh vrnil rumeno majico, Matthewsu 14. etapa

V etapi s tremi gorskimi cilji v zadnjem delu je glavnina dolgo lovila skupino ubežnikov, ki si je privozila že več kot minuto in pol naskoka, nazadnje pa je o etapni zmagi odločal skupinski sprint. Dobil ga je Avstralec Michael Matthews pred Belgijcem Gregom van Avermaetom in Norvežanom Edvaldom Boassonom Hagnom, Chris Froome pa je bil s sedmim dosežkom dovolj hiter, da je prišel do skupnega vodstva.

Chris Fromme znova v rumeni majici. (Foto: AP)

Zdaj ima kolesar Skya pred Arujem 19 sekund prednosti, tretji pa je Francoz Romain Bardet s 23 sekundami zaostanka.

Slovenskih kolesarjev ni bilo med najboljšimi v današnji etapi; 108. je bil Jani Brajkovič (Bahrain-Merida), 141. pa Primož Roglič (LottoNL-Jumbo). Tudi skupno sta najvišje omenjena kolesarja, na 36. mestu je Roglič (+ 1:04:06, pet mest nižje pa Brajkovič (1:08:34).

Grega Bole (Bahrain-Merida) je na 137. mestu skupnega seštevka, njegov moštveni sotekmovalec Borut Božič pa na 161.

V nedeljo kolesarje čaka 15. etapa od Laissac-Severac d'Egliseja do Puy-en-Velaya, dolga 189,5 km.