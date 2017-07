Čilić po zmagi nad Querreyjom prvi finalist Wimbledona

(Foto: AP)

Prvi finalist teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu je Hrvat Marin Čilić. V prvem polfinalu je Hrvat, sedmi nosilec, premagal 24. nosilca Američana Sama Querreyja s 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3) in 7:5. Za Čilića je to prvi wimbledonski finale; tekmeca bo dobil po drugem polfinalu med Švicarjem Rogerjem Federerjem in Čehom Tomašem Berdychom.

Več sledi...

Izid, polfinale:

Marin Čilić (Hrv/7) - Sam Querrey (ZDA/24) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5