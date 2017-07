Črn prvi dan Toura za španska kolesarja, Valverde po hudem padcu končal sezono

Valverde se zaradi zloma poslavlja od letošnje sezone. (Foto: AP)

Španec Alejandro Valverde je imel veliko smolo na uvodu v 104. dirko po Franciji. Kolesar Movistarja je padel na kronometru v Düsseldorfu, ki je s slabim vremenom, dežjem in spolzko cesto marsikomu zagrenil prvi dan Toura. Pregled v bolnišnici je pokazal, da ima Valverde zlom pogačice in zlomljeno kost v levem gležnju, že včeraj pa je bil operiran. "Valverde je utrpel zelo močan udarec v nogo in ima tudi precej veliko ureznino na stegnu. Najhuje pa je, da je po vsej verjetnosti poškodovana tudi pogačica, ki bi lahko bila počena. Več bomo vedeli po rentgenskih slikah in pregledu v bolnišnici," se je glasilo prvo uradno sporočilo ekipe Movistar. "Rana je močno krvavela, tako da je upravičen strah, da gre tudi za kakšen zlom," pri ekipi niso bili preveč optimistični, njihove slutnje pa so se izkazale za resnične. Poleg zlomljene pogačice in levega gležnja je imel Valverde tudi globoko rano, tako da so ga v bolnišnici v Düsseldorfu pozno zvečer že operirali. Kot so potrdili pri Movistarju, je za 37-letnika sezone že konec. "Operacija je dobro uspela. Hvala zdravniški ekipi," je Valverde danes zapisal na Twitterju.

Letos prvi pomočnik Kolumbijca Naira Quintane, ki je bil na francoski pentlji že skupno tretji, je padel, potem ko je zdrsnil v levem ovinku in trdo priletel v zaščitno kovinsko ograjo. Njegova poškodba je hud udarec za ekipo, saj je bil Valverde letos v odlični formi. Zmagal je na klasičnih dirkah Liege - Bastogne - Liege in Valonska puščica, ter tudi na dirki po Baskiji, dirki po Kataloniji in dirki po Murcii. Poleg Valverdeja je bil prvi dan Toura usoden še za enega Španca. Ion Izagirre, kapetan ekipe Bahrain-Merida, v kateri kolesarijo Slovenci Grega Bole, Janez Brajkovič in Borut Božič, se je prav tako poškodoval in dirko po Franciji predčasno končal.