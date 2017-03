VIDEO: Crolla se je opravičil navijačem, Linares ubranil naslov in pohvalil rivala za 'ogromna jajca'

Vse dvoboje, tudi glavnega med Linaresom in Crollo, si lahko kadarkoli od začetka do konca ogledate na VOYO.

Tudi pomoč Tonyja Bellewa, ki je pred časom slavil v odmevnem obračunu z Davidom Hayem, ni pomagala Anthonyju Crolli. Bellew je za britanskega rojaka navijal ob ringu, a videl zgolj še en poraz manchestrskega borca proti Venezuelcu Jorgeju Linaresu. Ta je na izvrstnem povratnem dvoboju, Južnoameričan je dobil tudi nepozabnega prvega, v razprodani dvorani Manchester Arena začel previdno, a Crollo ves čas držal na varni razdalji. V četrti rundi je domačin na navdušenje gledalcev zadel z dvema aperkatoma, a je Venezuelec odgovoril še siloviteje. V sedmi rundi je bil Crolla na tleh, a se tudi z rano nad levim očesom ni predal, na koncu pa je moral priznati premoč branilcu naslova iz daljne dežele. "Velik šampion je," je Crolla po dvoboju dejal za Sky Sports. "Manchester, tako zelo mi je žal, da mi ni uspelo za vas. Vaša podpora mi tako veliko pomeni. Zadel me je že preden sem mislil, da ga imam. Premagal me je boljši mož. Ni izgovorov. Imam 30 let, počival bom, a menim, da lahko poskusim še enkrat," je ostal samozavesten Crolla.

Borca sta se po še eni nepozabni borbi objela pred uradno razglasitvijo zmagovalca. Trener Crolle Joe Gallagher je za BBC Radio 5 live izjavil, da je bil po enajsti rundi že blizu temu, da bi zahteval prekinitev. "Mislil sem, da tega dvoboja ne bomo dobili, a Anthony je prosil in rekel: 'Pusti me, da nadaljujem!' Želel je oditi na ščitu. Linares je bil zelo dober in vsi so lahko videli, kako izvrsten svetovni prvak je. Videli ste enega najboljših borcev na svetu," je dejal Gallagher, medtem ko je promotor Eddie Hearn ocenil, da je Linaresu uspela celo "najboljša borba v karieri". Zmagovalec večera je pred kamerami pohvalil svojega tekmeca. "Naj izvrstnim ljudem Manchestra povem, da ima Anthony Crolla ogromen par jajc!" je povedal Linares. "Tokrat sem moral garati trikrat bolj trdo, ker sem vedel, kaj me čaka. Zato mu je uspelo zdržati do 12. runde in zadnjega zvonca."