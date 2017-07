Čustveni Kittel po zmagi v sprintu druge etape Toura planil v jok, Thomas zadržal rumeno majico, padec Froomea

Po zmagi Kittel ni mogel zadrževati solz. (Foto: Twitter)

Kittel je do zmage prišel po boju v zadnjih 500 metrih, ko se je prebijal iz zavetrja v zavetrje tekmovalcev pred njim, na koncu pa švignil mimo in čez ciljno črto. "Zelo sem vesel te zmage. Etapa se je začela v Nemčiji pred ogromno ljudmi, zato je bil tudi moj cilj danes dobiti to preizkušnjo," je po etapi povedal Kittel, ki je po uradnih podatkih toura v sprintu dosegel hitrost 69,19 kilometra na uro.

S to močjo in hitrostjo je za sabo pustil Demarja in Greipla, četrti pa je bil Britanec Mark Cavendish. Zalomilo se je še enemu sprinterskemu mojstru, Slovaku Petru Saganu, saj ga je njegova ekipa prehitro spustila v veter, tako da je končal na desetem mestu.

Sicer pa se je glavna drama odvila 30 km pred ciljem, ko je eden kolesarjev Katjuše padel in s sabo "potegnil" 15, 20 kolesarjev. Med temi sta bila tudi branilec naslova, Britanec Chris Froome, ta si je strgal dres in pozneje moral še zamenjati kolo, in skupno vodilni Thomas, a sta jo odnesla brez hujših posledic.

Etapo je zaznamoval tudi dolg beg, ta je trajal več kot 200 kilometrov. Taylor Phinney, Thomas Boudat, Laurent Pichon in Yoann Offredo (Wanty-Gobert) so bili ves čas v ospredju, a brez velike prednosti. Ob koncu je nekaj časa kazalo, da bo obema "preživelima" ubežnikoma Phinneyju in Offredu uspelo, še 3,5 km pred koncem sta imela več kot pol minute prednosti, toda kljub temu ju je glavnina kilometer pred ciljem ujela. Slovenski kolesarji so bili danes bolj v ozadju, ciljno črto pa so - razen Boruta Božiča (Bahrain-Merida), ki je zaostal 51 sekund in bil 163. - prečkali v času zmagovalca. Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) je bil 121., Janez Brajkovič 122. in Grega Bole (oba Bahrain-Merida) 159.

Skupno je Roglič 58. z 52 sekundami zaostanka, Bole je 120., Brajkovič 121. in Božič 171. Thomas ima na vrhu pet sekund prednosti pred Švicarjem Stefanom Küngom (BMC) in šesat pred današnjim zmagovalcem Kittlom.

Izidi:

1. Marcel Kittel (Nem/Quick-Step Floors) 4:37:06

2. Arnaud Demare (Fra/FDJ)

3. Andre Greipel (Nem/Lotto Soudal)

4. Mark Cavendish (VBr/Dimension Data)

5. Dylan Groenewegen (Niz/LottoNl-Jumbo)

6. Sonny Colbrelli (Ita/Bahrain-Merida)

7. Ben Swift (VBr/UAE Team Emirates)

8. Nacer Bouhanni (Fra/Cofidis, Solutions Credits)

9. Michael Matthews (Avs/Sunweb)

10. Peter Sagan (Slk/Bora-Hansgrohe)

...

121. Primož Roglič (Slo/LottoNl-Jumbo)

122. Janez Brajkovič (Slo/Bahrain-Merida)

159. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida)

163. Borut Božič (Slo/Bahrain-Merida) + 0:51

Skupni vrstni red:

1. Geraint Thomas (VBr/Sky) 4:53:10

2. Stefan Küng (Švi/BMC) + 0:05

3. Marcel Kittel (Nem/Quick-Step Floors) 0:06

4. Vasil Kirjienka (Blr/Sky) 0:07

5. Matteo Trentin (Ita/Quick-Step Floors) 0:10

6. Christopher Froome (VBr/Sky) 0:12

7. Jos Van Emden (Niz/LottoNl-Jumbo) 0:15

8. Michal Kwiatkowski (Pol/Sky)

9. Edvald Boasson Hagen (Nor/Dimension Data) 0:16

10. Nikias Arndt (Nem/Sunweb)

...

58. Primož Roglič (Slo/LottoNl-Jumbo) 0:52

120. Grega Bole (Slo/Bahrain-Merida) 1:20

121. Janez Brajkovič (Slo/Bahrain-Merida)

171. Borut Božič (Slo/Bahrain-Merida) 2:31