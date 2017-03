Dakar 2018 v Peruju, Boliviji in Argentini

"Deseta izvedba Dakarja na južnoameriški tleh se bo začela 4. januarja v Limi in končala 20. januarja v Cordobi," je na novinarski konferenci v Parizu sporočil direktor preizkušnje Etienne Lavigne. Letošnjo izvedbo relija, ki so jo zaznamovali številne nesreče, poškodbe in odstopi, sta dobila med avtomobilisti Francoz Stephane Peterhansel, kar je bila zanj že sedma zmaga za volanom avtomobila na Dakarju, šest jih ima tudi kot motorist. Med motoristi je Dakar osvojil Britanec Sam Sunderland. Za edinega Slovenca na reliju Simona Marčiča se je Dakar končal nesrečno. V tretjem poskusu na eni najtežjih vzdržjivostnih preizkušenj na svetu je še drugič ostal brez cilja, spet pa je končal v bolnišnici, potem ko jo je grdo skupil v trčenju s poznejšim zmagovalcem Dakarja Peterhanslom. Marčič je utrpel odprt zlom golenice in mečnice.





Matthias Walkner (Foto: AP)

Slovenski dirkač seveda ni bil edini, ki preizkušnje ni končal na predviden način v cilju. Odstopov in poškodb je bilo veliko, trpela je tudi tehnika, prirediteljem pa je nagajala tudi narava: vseh 9000 predvidenih kilometrov niso izpeljali, močno deževje v Boliviji je povzročilo odpovedi šeste in devete etape, še nekaj drugih pa so morali zaradi slabih in nevarnih razmer skrajšati.