Dejan Vinčić iz Halbanka v Czarni Radom

Vinčić (drugi z desne) je član slovenske izbrane vrste, letos pa je blestel v turškem prvenstvu.

Na klubski spletni strani je v sredp poljski superligaša Czarni Radom, ki trenutno v poljskem državnem prvenstvu igra v končnici za končno sedmo mesto, objavil, da bo v prihodnji sezoni zanj igral tudi slovenski reprezentančni organizator igre Dejan Vinčić, ob njem pa bo ekipo okrepil še 22-letni poljski sprejemalec Michal Filip, v letošnji sezoni igralec Politechnika Warszawzska. Za Vinčića bo to druga selitev v eno najmočnejših odbojkarskih lig na svetu. Leta 2012 je bil igralec Skra Belchatowa, vendar se je že po nekaj mesecih s klubom razšel, nato pa je pred prihodom v Ankaro, sredi letošnje sezone, igral še za Maliye Milli Piyango iz Ankara, Narbonne in Beauvais iz Francije ter na začetku letošnje sezone za ruski Jenisiej Krasnojarsk. V Sloveniji je 200 cm visoki organizator igre igral za Šoštanj Topolšico, Salonit Anhovo in ACH Volley.

Vinčić trenutno igra končnico turškega državnega prvenstva. Prav danes ga s Halbankom iz Ankare čaka četrta tekma finalne serije, v kateri njegova ekipa, ki jo vodi selektor slovenske moške reprezentance Slobodan Kovač, čaka obračun z Arkas Sportom iz Izmira. Halbank vodi z 2:1 v zmagah.