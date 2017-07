Demar slavil v sprintu, Sagan izključen z dirke po incidentu s Cavendishem

Na koncu ni prišlo do sprinta glavnine, saj je kakšen kilometer pred ciljno črto prišlo do padca, skupina pa se je razredčila. Nov padec pa se je zgodil v zaključnem sprintu, ko je v boju za položaj ob ogradi svetovni prvak, Slovak Peter Sagan s komolcem zadel v Britanca Marka Cavendisha, ki je grdo padel, čez njega pa je s kolesom zapeljal Nemec John Degenkolb. Demare je najbolje začel sprint deseterice, ob ogradi po levi strani pa mu je sledil Cavendish. Ob njem se je znašel Sagan, ki je nešportno s komolcem udaril Britanca, ta je zletel v ograjo in se raztreščil po tleh. Degenkolb je v naletu zapeljal čez Cavendisha, zatem pa še eden od kolesarjev UAE Emirates. Sagan je hitro uvidel napako. Nekaj minut po cilju, vmes je zdravniška služba oskrbela Cavendisha in se je ob pomoči moštvenih kolegov vrnil na moštveni avtobus, je prišel do obtolčenega Britanca in se mu opravičil. Cavendish je kasneje razložil, da ne razume, zakaj ga je Sagan udaril s komolcem. Močno je krvavel iz prsta, zato je potreboval šive, težave ima tudi z ramo. "Nisem prepričan, če je kaj narobe z vezmi. Nisem zdravnik, toda iz občutkov nisem optimističen," je med drugim povedal Cavendish. "Odločili smo se diskvalificirati Petra Sagana s Tour de Franca 2017, ker je zelo ogrožal nekatere svoje kolege v zaključnih metrih sprinta v Vittelu," je sporočil predsednik sodniškega odbora Philippe Marien.

Marc Cavendish po grdem padcu ni imel razloga za zadovoljstvo. V zdravniški službi sumijo na zlom ključnice. (Foto: AP)

Sagan je sicer skozi ciljno črto prišel kot drugi, tretji je bil Norvežan Alexander Kristoff, toda sodniki so naknadno diskvalificirali Sagana in mu k času dodali 30 sekund. Tako je drugo mesto osvojil Kristoff, tretjega pa Nemec Andre Greipel. Junak dneva je bil Belgijec Guillaume Van Keirsbulck, ki se je v beg podal kmalu po startu v Mondorf-les-Bainsu, toda bežal je sam. Glavnina ga je ujela slabih 17 kilometrov od cilja. Najboljši Slovenec je bil Grega Bole, ki je bil najboljši kolesar Bahrain-Meride, na 19. mestu. Primož Roglič (LottoNl-Jumbo) je bil 105., Borut Božič (Bahrain-Merida) pa 106., oba v času zmagovalca. Janez Brajkovič (Bahrain-Merida) je končal na 132. mestu, zaostal je 2:15 minute. Skupno je najboljši Slovenec Bole na 68. mestu, Roglič je 80., Brajkovič 96., Božič 170. Thomas je zadržal rumeno majico vodilnega, čeprav se je znašel na tleh po prvem padcu v zaključku etape. Drugi je Christopher Froome, tretji pa Avstralec Michael Matthews, oba zaostajata 12 sekund.