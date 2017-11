VIDEO: Dimitrov kljub nervozi zmagovito odprl skupino Peta Samprasa v Londonu

Bolgarski as Grigor Dimitrov je po zmagi priznal, da je bil "precej nervozen" med dvobojem z Avstrijcem Dominicom Thiemom, saj je bil to njegov debitantski nastop na zaključnih turnirjih ATP. Šesti nosilec je četrtega premagal s 6:3, 5:7 in 7:5, čeprav mu v prvem poskusu na svoj začetni udarec ni uspelo zaključiti dvoboja, a mu je nasprotnik ponudil novo priložnost z dvema zaporednima dvojnima napakama. 26-letni Dimitrov je z enoročnim bekendom dokončal delo po dveh urah in 19 precej napornih minutah.

Dimitrov (na fotografiji) proslavlja zmago v O2 Areni. (Foto: AP)

"Ne bom lagal, bil sem precej nervozen, to je bila moj prvi dvoboj tukaj. Samo zelo hvaležen sem, da sem ga dobil, še posebej na takšen način. Nikoli ni lahko priti sem in igrati prvič," je bil zadovoljen Dimitrov.

Izid 1. kroga:

Skupina Pete Sampras

Grigor Dimitrov (Bol/6) ‒ Dominic Thiem (Avt/4) 6:3, 5:7, 7:5.