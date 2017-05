'Metulj' Dumoulin je razprl krila in na kronometru poletel do največje zmage v karieri

Dumoulin v cilju ob Milanski stolnici, ikoni mesta mode. (Foto: AP)

Nizozemec Tom Dumoulin je zmagovalec stote kolesarske dirke Po Italiji, ki se je danes končala z vožnjo na čas iz Monze do Milana. Z 29,3 kilometra dolgo progo je najhitreje opravil Nizozemec Jos van Emden. Najboljši Slovenec v 21. etapi Gira je bil Jan Tratnik na devetem mestu. Dumoulin je postal tretji Nizozemec s skupno zmago na eni od treh tritedenskih dirk in prvi Nizozemec s končno zmago na Giru. Pred njim sta dirko po Franciji in Španiji zmagala Joop Zoetemelk in Jan Janssen. V današnjem kronometru je za Van Emdnom, članom ekipe LottoNl-Jumbo, drugo mesto osvojil Dumoulin, kolesar Sunweba, z zaostankom 15 sekunde, tretji je bil Italijan Manuel Quinziato, tekmovalec BMC je zaostal 27 sekund. Tratnik iz poljske ekipe CCC Sprandi Polkowice je bil z zaostankom 57 sekund v zadnji etapi deveti. Dumoulin, njegov vzdevek je Metulj iz Maastrichta, je v rožnato majico skočil s četrtega mesta po dvajsetih etapah, v nedeljo pa je nadoknadil 53 sekund zaostanka za Kolumbijcem Nairom Quintano. Zmagovalec Gira leta 2014 pa ni ostal le brez skupne zmage, temveč tudi brez drugega mesta, saj ga je na najnižjo stopničko zmagovalnega odra potisnil Italijan Vincenzo Nibali, ki je rožnato dirko osvojil lani, tokrat pa jo je končal s 40 sekundami zaostanka.

Jan Polanc (UAE Emirates) je zadnjo etapo končal na 45. mestu (+2:16), Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) na 46. (+2:18), Matej Mohorič (UAE Emirates) na 49. (+2:25), Luka Pibernik (Bahrain-Merida) na 73. (+3:05), Luka Mezgec (Orica-Scott) pa 119. (+4:08). Slovenski junak Gira Jan Polanc, zmagovalec prve gorske etape na Etno, je dirko končal na enajstem mestu, med mladimi kolesarji pa je bil četrti, kar je najboljša slovenska uvrstitev v tej konkurenci zadnjih let. Po uspehu na Etni, to je bila njegova druga etapna zmaga na Giru, prvič je slavil leta 2015, je osem dni nosil modro majico najboljšega na gorskih ciljih, do konca pa je obdržal stik z najboljšimi. Pibernik je bil generalno 100., Tratnik 106., Mezgec 107., Koren 128., Mohorič pa 135. Tratnik je prikazal še en zelo dober kronometrski nastop na Giru, v prvi vožnji na čas je bil enajsti, tokrat pa deveti.

Dumoulin s pokalom za najboljšega na italijanski pentlji. (Foto: AP)

Dumoulin je prišel na Sicilijo, kjer se je začela jubilejna dirka po Italiji, v vlogi skritega favorita, tekmecem pa je pokazal, da misli resno, na prvem posamičnem kronometru, ko jih je "deklasiral". Predvsem Quintana in Nibali sta upala, da bosta stvari na svoje mesto postavila v zadnjem tednu, ki ji bil povsem gorski in zelo zahteven, a se Nizozemec ni dal. Tudi prebavne težave ga niso vrgle iz tira, zato sta Quintana in Nibali začela sodelovati ter na ta način skušala nadoknaditi razliko. Ko sta ga slekla iz majice vodilnega, pa si dovolj velike razlike, predvsem Quintana, ki je iz Monze startal v rožnatem, nista privozila. Dumoulin je še enkrat dokazal svoje mojstrstvo v kronometru, nadoknadil razliko in slavil končno zmago. V zaključnem kronometru je sicer slavil Dumoulinov rojak Van Emden, ki je bil za 15 sekund hitrejši od rožnate majice letošnje pentlje.

"Zelo sem vesel, zelo čustven. Velikokrat sem bil drugi, to danes pa je izjemen dan za nizozemsko kolesarstvo. Tom je zmagal, jaz sem zmagal. V tem šotoru sta dva res srečna človeka," je s solzami v očeh razlagal Van Emden. Še bolj srečen je bil Dumoulin. "To je izjemno, to je noro. Ne morem opisati z besedami. Dan je bil zelo živčen. Od začetka sem bil živčen, moral sem ostati miren, a bilo je težko. Imel sem dobre noge in jih izkoristil. To so sanje. Ko sem prečkal ciljno črto, so mi ljudje govorili, da bom zmagal, med sedenjem pa sem norel. Res neverjetno. Težko bi si predstavljal kaj takšnega. Bil sem močan, imel sem srečo, vse je bilo na pravem mestu."

Izidi, 21. etapa:

1. Jos van Emden (Niz/LottoNl-Jumbo) 33:08

2. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) + 0:15

3. Manuel Quinziato (Ita/BMC) 0:27

4. Vasil Kirijenka (Blr/Sky) 0:31

5. Joey Rosskopf (ZDA/BMC) 0:35

6. Jan Barta (Češ/Bora) 0:39

7. Georg Preidler (Avt/Sunweb) 0:51

8. Bob Jungels (Luk/Quick-Step) 0:54

9. Jan Tratnik (Slo/CCC) 0:57

10. Andrey Amador (Kos/Movistar) 1:02

...

45. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 2:16

46. Kristijan Koren (Slo/Cannondale) 2:18

49. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 2:25

73. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 3:05

119. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 4:08

- končni vrstni red:

1. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 90:34:54

2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 0:31

3. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida) 0:40

4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 1:17

5. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša) 1:56

6. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R) 3:11

7. Bauke Mollema (Niz/Trek) 3:41

8. Bob Jungels (Luk/Quick-Step) 7:04

9. Adam Yates (VBr/Orica-Scott) 8:10

10. Davide Formolo (Ita/Cannondale) 15:17

11. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 18:06

...

100. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 3:58:19

106. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi) 4:11:13

107. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 4:11:59

128. Kristijan Koren (Slo/Cannondale) 4:29:57

135. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 4:34:06