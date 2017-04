Diši po medalji na EP

Na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru je bil Adrian Gomboc tako zelo blizu, a po drugi strani zelo daleč od medalje. Ta bi bila nekaj senzacionalnega za mladeniča iz Rakičana, ki se je pred leti v želji po medaljah, iz Prekmurja preselil v kovnico medalj na Lopato pri Celju. Pod taktirko Marjana Fabjana je napredoval v vseh pogledih, zdaj pa se na evropskem prvenstvu, resno spogleduje z medaljo. Po zmagah nad Portugalcem Joaom Crisostomom, Petrom Zadrom iz BiH in Izraelcem Baruchom Smailovim, si je zagotovil nastop v polfinalu.





Adrian Gomboc (Foto: STA)

Dvoboj s favoriziranim Izraelcem je bil izjemno zahteven, saj si je slovenski polfinalist priboril dve kazni, a ti nista bili usodni zanj. V boju za zlato točko je Smailov poizkušal z metom, Gomboc pa je po vsega devetih sekundah tekmeca med obrnil in si z ipponom priboril polfinale. Če bo ohranil osredotočenost na tekmovalni dan, kot jo je kazal v prvih treh borbah, se za prvo medaljo na evropskem prvenstvu v Varšavi, v kategoriji do 66 kilogramov, ne gre bati.



Gomboc tekmeca 'spoznal' v Budimpešti

Gomboc se bo za preboj v veliki finale evropskega prvenstva pomeril z Azerbajdžancem Nijatom Šihalizado, z zmago bi si že zagotovil vsaj srebrno medaljo, a pot do boja za naslov evropskega prvaka, bo vse prej, kot lahka. Fabjanov varovanec je namreč Azerbajdžanca 'spoznal' leta 2014, na turnirju za Veliko nagrado Budimpešte in izgubil. Tokrat bo imel priložnost, da se mu oddolži za poraz.