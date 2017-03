Dober obet pred dirkama v Argentini: Gajser najhitrejši v kvalifikacijah

Tim Gajser je odlično opravil s kvalifikacijami za VN Argentine. (Foto: Honda Pro Racing

Prvi je sicer povedel Glenn Coldenhoff, vendar ga je slovenski čudežni otrok Tim Gajser kmalu prehitel in nato brez težav vodstvo obdržal do konca. "Danes je šlo res zelo dobro, dobro sem se počutil na progi, motor pa je tudi deloval odlično. V kvalifikacijah sem imel dober start, prevzel sem vodstvo v prvem krogu in si nabral tudi nekaj prednosti. Zelo sem zadovoljen s svojo vožnjo," je pojasnil Gajser, ki je v preteklem letu že v krstni sezoni elitnega razreda MXGP osvojil naslov svetovnega prvaka.

Po dveh velikih nagradah svetovnega prvenstva je v vodstvu Antonio Cairoli, na drugem mestu je Belgijec Clement Desalle, Gajser pa zaseda tretje mesto in ima 12 točk zaostanka za vodilnim Cairolijem.