Doping po rusko: od koktajla vojvodinja do zlatih olimpijskih odličij. Vmes pa filmski scenarij spretnih goljufij

Leta 2014 so v Sočiju potekale 22. zimske olimpijske igre, na katerih so svojo veliko premoč pokazali ruski olimpijci, ki so osvojili kar 33 medalj, od tega 13 zlatih. A, kot se je kmalu izkazalo, večinoma s pomočjo dopinga. Rusija je več let izvajala sistematični doping svojih športnikov. Gre za vsedržavni program, v katerega pa so bili športniki večinoma prisiljeni, če so želeli posegati po medaljah.

Direktor ruskega protidopinškega laboratorija Rodčenkov je razkril, kako je pod taktirko ruske vlade vodil dopinški program v Rusiji. (Foto: AP)

'Tako se to dela v Rusiji'

Kar 36 slovenskih športnikov na črnem seznamu

Zadnja informacija o dopingu med slovenskimi športniki je odjeknila pred nekaj dnevi, ko so v vzorcu urina našega hokejista Žige Jegliča odkrili prisotnost fenoterola, ki se skriva v berudualu, zdravilu za določene bolezni spodnjih dihal. Jeglič zdravilo jemlje zaradi astme, po odkritju pa je dejal, da je zdravilo pozabil prijaviti kot terapevtsko izjemo. Zaradi te malomarnosti mu grozi do dveletna prepoved igranja. Močno je odmevala zgodba naše izredno uspešne atletinje Jolande Čeplak, ki so ji očitali zlorabo eritropoetina. Mednarodna atletska zveza je Čeplakovo, ki je ves čas zanikala obtožbe o dopingu, za dve leti suspendirala. Pred nekaj meseci so doping očitali tudi biatlonki Teji Gregorin, ki ji grozi celo odvzem bronaste olimpijske medalje. Na seznamu športnikov, ki so padli na dopingu, je sicer kar 36 Slovencev. Veliko jih trdi, da so bili okrivljeni po nedolžnem.

Za nemški dokumentarec, ki je bil objavljen konec leta 2014, sta ruska atletinja Julija Stepanova in njen mož Vitalij Stepanov razkrila razsežnosti državnega dopinškega programa. Vitalij je delal v okviru ruske antidopinške agencije. "Hotel sem se boriti proti dopingu, narediti šport bolj čist, bolj pošten, boljši," je o razlogih za to, da postane žvižgač, dejal Vitalij. "Vsi atleti v Rusiji se dopingirajo," opozarja in dodaja, da naj bi Rusija imela močan program, ki sistematično že več let sili svoje športnike v uporabo nedovoljenih substanc. V program pa je vpletena ruska vlada, ki hkrati izsiljuje svoje športnike, da o tem molčijo. "V Rusiji ne moreš doseči rezultatov, ki bi jih rad, brez pomoči dopinga," je nemškemu novinarju Haju Seppeltu leta 2014 razkril Vitalij. "Tako se to dela v Rusiji!" Leta 2016 sta ruska žvižgača postala svetovalca Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Zaradi teh razkritij in trditev so se mednarodni regulatorji naslednje leto končno zganili in sprožili obsežno preiskavo. Svetovna protidopinška agencija Wada je novembra 2015 v Švici razkrila rezultate preiskave, ki je potrdila, da obstaja v Rusiji sistematičen doping športnikov, zato so predlagali, da se Rusijo suspendira z vseh atletskih tekmovanj. V poročilu, ki je močno razburkal svetovno javnost, se pogosto pojavlja ime ruskega strokovnjaka, priznanega kemika in nekdanjega direktorja ruskega protidopinškega laboratorija Grigorija Rodčenkova.

Rodčenkov osrednja figura dopinške kampanje

Rodčenkov je več let vodil protidopinški laboratorij in preverjal vzorce urina ruskih športnikov. Bil je eden ključnih ljudi v Rusiji, ki naj bi skrbeli za učinkovito dopinško kontrolo, a je stopil na drugo stran. Po razkritju vsebine poročila je ameriška raziskovalna novinarka pri New York Timesu Rebecca R. Ruiz pisala Rodčenkovu, da bi dobila njegov odziv. Ta je konec leta 2015 pobegnil v ZDA, kjer sedaj živi. Kot je dejal Ruizovi, sta dva njegova tesna sodelavca kmalu po razkritju, da ruska vlada sistematično izvaja doping svojih športnikov, umrla v sumljivih okoliščinah. Rodčenkov je takrat že pripravljal knjigo, v kateri je želel razkriti podrobnosti dopinga, zaradi česar se je zbal za svoje življenje. Zaščito je poiskal v ZDA. "Vse, kar je razkril nemški dokumentarec, je res. Vse, kar je razkrila preiskava Wade, je res. Točno to se je več let dogajalo v Rusiji v skoraj vseh športnih disciplinah in vse je načrtovala država," je Ruizovi dejal Rodčenkov.

Ruske oblasti očitke o sistematičnem dopingu vztrajno zavračajo. (Foto: AP)

Spomladi 2016, ko ga je obiskala v Los Angelesu, je Rodčenkov Ruizovi razkril, kaj se je dogajalo na zimskih OI v Sočiju. S svojimi sodelavci je pripravil neverjeten načrt, s pomočjo katerega so ves čas olimpijskih iger goljufali z vzorci urina ruskih športnikov. Kot pravi Rodčenkov, vse po naročilu ruske vlade. Ukaze je dobival neposredno iz vladnega kabineta, natančneje od namestnika ministra za šport. Človeka, ki naj bi lovil dopingirane športnike, so ruske oblasti prosile, da jim pomaga pri dopingu, ker se on dejansko najbolje spozna na učinkovanje prepovedanih substanc in seveda na to, kako se ogniti kontroli.

Za športnike je pripravil koktajl 'vojvodinja'

Zaradi afere o sistemsko organiziranem dopingu v Rusiji ter državni pomoči pri prikrivanju in manipulaciji dopinških testov, ki je izbruhnila leta 2015, so številni ruski športniki ostali brez nastopa tudi na poletnih olimpijskih igrah 2016 v Rio de Janeiru, mnogim pa so odvzeli tudi kolajne, ki so jih osvojili v Sočiju.

Rodčenkov je za ruske športnike po naročilu sestavil poseben koktajl prepovedanih poživil in alkohola. Poimenoval ga je ’vojvodinja’. Ostalo je ključno vprašanje, kako preprečiti, da bi dopingirane športnike na kontroli urina ujeli. Kmalu je ugotovil, da se vedno več ljudi zanima za posebne stekleničke, ki jih uporabljajo za oddajo vzorcev urina na dopinških kontrolah velikih mednarodnih tekmovanj. Te stekleničke imajo poseben varnostni zamašek in sistem za zapiranje, ki je praktično nemogoč za poneverbo, opozarja Rodčenkov. Stekleničke, ki jih izdelujejo v Švici, so bile v očeh Rodčenkova neosvojljiva trdnjava, a se je kmalu izkazalo, da za rusko varnostno službo nič ni neosvojljivo.

Ruski športniki so morali mesec dni pred tekmovanjem shranjevati svoje vzorce urina. Te različne 'čiste' vzorce urina so zamrznili, jih skladiščili na varnem in tajno prepeljali v Soči, da so bili pripravljeni za zamenjavo. Z njimi so nato zamenjali tiste vzorce, ki so jih med tekmovanjem oddali dopingirani ruski športniki.

Kot v najbolj napetem vohunskem filmu

'Čisti' vzorci so bili pripravljeni, koktajli prepovedanih poživil tudi, zdaj je bilo potrebno le najti način, kako v laboratoriju za protidopinško kontrolo, ki ga je vodil Rodčenkov, med tekmovanjem zamenjati vzorce, ne da bi kdo to odkril. Seveda ni bilo naključje, da je bila zraven laboratorija, ki ga je skrivoma uporabljal Rodčenkov, soba, v katero so imele vstop le ruske varnostne službe. Tam so bili shranjeni pripravljeni 'čisti' vzorci. Na steni, ki je mejila na laboratorij, so izvrtali luknjo, skozi katero so nato menjavali vzorce urina.

Rodčenkov je seznam športnikov, ki bodo uporabljali njegov koktajl, dobil le nekaj dni pred OI. Tako je vedel, katere vzorce urina bo moral zamenjati s čistimi. Ko se je tekmovalni dan končal in je okoli sto mednarodnih članov osebja odšlo iz osrednjega protidopinškega laboratorija v Sočiju na počitek, je Rodčenkov začel svojo ’nočno izmeno’. Preoblekel se je, odšel v poseben prostor, ki je bil njegov ’laboratorij v senci’, ter nato članom varnostne službe v sosednjem prostoru skozi luknjo v steni podal polne stekleničke, v katerih so bili odvzeti vzorci urina ruskih športnikov. Ko so na drugi strani sobe stekleničke previdno odprli, so jih odprte vrnili Rodčenkovu, ki je nato urin zlil proč, stekleničke očistil in nato vanje nalil ustrezne vzorce ’čistega’ urina. Vanje je dodal tudi nekaj soli ali zrnc instant kave, da bi dobil ustrezno barvo vzorca. To je počel dnevno in za vse športnike na seznamu, ki mu ga je dal namestnik ministra za šport, je novinarki prevaro opisal Rodčenkov.

Ruski predsednik Putin z ruskimi hokejisti pred OI v Pjongčangu. (Foto: AP)

MOK potrdil razkritje Rodčenkova

Zgodba Rodčenkova je tako neverjetna, da ji je bilo res težko verjeti, opozarja Ruizova, a očitno dovolj močna, da je Mednarodni olimpijski komite (MOK) sprožil obsežno preiskavo, da preveri, če vse to res drži. Preiskava je potrdila vse, kar je Rodčenkov trdil. Zaslišali so še druge priče in opravili ogromno laboratorijskih preiskav, s katerimi so odkrili, da so bile stekleničke res odprte na silo, saj so na pokrovčkih našli mikroskopsko majhne praske. Mednarodni olimpijski komite je zato leta 2017 suspendiral ruski olimpijski komite in tekmovanje na zimskih OI v Pjongčangu dovolil le posameznim ruskim športnikom, ki so bili ’čisti’. Pa še ti lahko nastopajo pod strožjimi pogoji, zaradi česar niso smeli nastopiti pod rusko zastavo.

Zgodba o največjemu dopinškemu škandalu v športu doslej še vedno odmeva. Ruske oblasti svojo vpletenost v dopinški škandal ves čas vztrajno zavračajo. Rodčenkova, ki je konec leta 2015 pobegnil iz Moskve v Los Angeles, so ruske oblasti sicer obtožile, da je na lastno pest brez njihove vednosti osebno dopingiral ruske športnike in manipuliral z izidi testov. Rusija je za njim izdala tiralico. V Moskvi so obtožbe in razkritja seveda označili za ameriški napad na ruske oblasti.