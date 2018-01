VIDEO: Generalni direktor Štrumbelj o 'poštenosti' vrhunskega športa: Slovenija očitno plačuje ceno za lansko 3. mesto na SP

Dogajanje na sinočnji rokometni tekmi med Slovenijo in Nemčijo je razburilo malodane slehernega Slovenca, ki je tekmo spremljal, pa tudi tiste, ki so o škandaloznem sojenju brali po končani tekmi.

Na družbenem omrežju Facebook je svoje misli delil generalni direktor Direktorata za šport Boro Štrumbelj.

Tokrat se moram oglasiti, da bodo Slovenci seznanjeni, kaj se pravzaprav dogaja v svetovnem športu, je zapisal Štrumbelj.

Začel je z opisom dogajanja v odbojkarskem svetu, nadaljeval pa s košarkarsko "pravljico", za katero se je izkazalo, da je bila v zakulisju vse prej kot to.

"Ker imam možnost sedeti med odločevalci s FIBE, je do mene pricurljalo, da je bil finale v Turčiji med "malima in finančno šibikama" Slovenijo in Srbijo pravo razočaranje za predstavnike FIBE. Kakšen status bo imela kapitalsko oslabljena Slovenija na košarkarskem zemljevidu?" se retorično sprašuje Štrumbelj, za katerega je zadnji žebelj v krsto poštenega športa.

"Upam si trditi, da dogajanje na evropskem prvenstvu na podlagi prej napisanega ni naključje in da plačujemo ceno za tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Zopet se je namreč majhna Slovenija znašla v popolnem nasprotju s kapitalom, in to očitno ne gre. Sploh se ne bi spuščal v sodniške odločitve, saj se vse skupaj kaže kot sistemska stvar, ki je ne vodijo več šport in športne organizacije, pač pa ekonomski interesi," je dodal generalni direktor Direktorata za šport.

Štrumbelj je v zapisu oster tudi v nadaljevanju. Pravi, da se bodo manjše države v prihodnosti lahko igrale le še v peskovniku, saj bo zaradi sivolasih gospodov, ki držijo niti v svojih (bogatih) rokah, športni parket rezerviran le za velike športne nacije.

Ustavite svet – hočem izstopiti, je zaključil Štrumbelj. In vsi (športni) navdušenci z njim.

Na dogajanje so se odzvali tudi drugi slovenski politiki in funkcionarji, ki slovenskim rokometašem polagajo na srce, naj vztrajajo in pokažejo, koliko so v resnici vredni.